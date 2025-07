Karina Milei envió una dura advertencia a sus rivales internos en La Libertad Avanza

Con la disputa con el sector de Santiago Caputo de fondo, la secretaria general dijo: “La lealtad no es una opción: es una condición”

Tras el armado de las listas de candidatos para las elecciones de la provincia de Buenos Aires, se profundizó una interna en la Libertad Avanza entre las Fuerzas del Cielo -el sector que responde al asesor Santiago Caputo- y Sebastián Pareja, ladero de Karina Milei. En medio de la escalada de acusaciones cruzadas, la secretaria general de la Presidencia habló por primera vez sobre la disputa partidaria. “Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”, dijo.

La frase de la hermana del Presidente coincidió con lo que había dicho más temprano el propio Pareja, quien fue blanco de críticas por parte de referentes digitales cercanos a Caputo. Uno de los usuarios más activos, el militante Esteban Glavinich conocido como “Traductor Te Ama”, lo insultó públicamente en redes sociales y embistió contra varios de los candidatos propuestos por su sector.

Luego de la oficialización de las listas en territorio bonaerense, varios usuarios vinculados al ala digital de Caputo también cuestionaron la decisión de Pareja de relegar al diputado provincial Nahuel Sotelo al sexto lugar en la nómina, así como el lugar que se le asignó a Agustín Romo.

“Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición”, sostuvo Karina Milei en su publicación, que fue interpretada como un mensaje directo a los sectores que responden a Caputo dentro del espacio libertario.

Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo.



La Libertad Avanza en la… — Karina Milei (@KarinaMileiOk) July 23, 2025

Y aclaró: “Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo”.

Señaló luego que La Libertad Avanza en la Provincia “no es un armado más” ni “un acuerdo de partes o una lista para salir del paso”. “Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa”, puntualizó.

“Aplicamos el principio que el Presidente marcó desde el primer día: tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto que encarna Javier Milei”, subrayó.

En esa línea, Karina envió un fuerte mensaje tanto hacia adentro del espacio como para quienes comulgan con estos principios: “Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”.

El verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo. El que convirtió la provincia en su feudo. El que vive del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder. A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas ni con discursos vacíos, sino con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia. Hoy más que nunca, La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener”, concluyó.

La publicación de la secretaria general de la Presidencia repitió algunos de los conceptos anticipados por Pareja en una entrevista radial esta mañana. Convencido también de que “no es solo un armado electoral”, el titular de LLA en territorio bonaerense aseguró que “no hubo una decisión de exclusión” a las Fuerzas del Cielo.

“Sé que la rápida lectura es esa, pero no es así. Tengamos en cuenta que LLA en la Provincia se conformó con distintos sectores y si bien las Fuerzas del Cielo tienen una prevalencia muy fuerte en materia digital y una muy buena relación personal con Karina y Javier, atrás de [nuestros candidatos] está la Escuela de Formación Política [que ofrece cursos gratuitos] y la formación en las universidades. Además, hay estructuras que le fueron dando solidez a LLA, fuimos tratando de traer lo mejor”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese contexto, a pesar de querer poner paños fríos a la creciente tensión entre ambos grupos, el dirigente insistió en que las listas bonaerenses “no con cupos” sino que los candidatos fueron elegidos “por mérito, trabajo y aporte”. Además, mencionó como “parte del criterio” a la hora del armado de listas los lugares para Pro y para los aliados de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Había que respetarles la voluntad de expresarse en las listas y reconocerlos porque tienen un trabajo territorial. En ese combo hay expectativas que quizás no se terminaron de cumplir. Pero el trabajo que se hizo fue excelente. La lista es muy representativa”, destacó Pareja.

Respecto a quienes integran las listas, el armador aseguró que “confluyen distintos sectores” y que “los puros” son “quienes abrazan las ideas de la libertad y acompañan las ideas de Milei”.

“Si encuentro personas con capacidad técnica y profesional y que defienden las ideas del Presidente, más puro que eso no hay. Si hay gente vinculada con el liberalismo pero a la hora de defenderlo es un desastre, hay que poner las cosas en la balanza y elegir lo que es mejor para el Gobierno”, cerró, sin mencionar a quiénes se refería.

Reacciones

La postura de Pareja y Karina fue respaldada, entre otros, por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, -que hizo suyas las palabras de la funcionaria- y el diputado nacional José Luis Espert.

Como dice Karina: "Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá".



Gracias por… https://t.co/wyTtmwpOlL — Sebastián Pareja (@SPareja_) July 23, 2025

Las Fuerzas del Cielo solo consiguieron ubicar a un solo candidato: Nahuel Sotelo. El secretario de Culto ocupará el quinto lugar de la lista de la Tercera Sección. Tras el cierre de listas, fue eliminada de modo intempestivo una cuenta de X (@MileiLibertador) atribuida a Santiago Caputo y Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, eligió escribir sobre otros temas, sin referencias al cierre de listas. Desde cuentas que no simpatizan con ese grupo les enrostraron de manera directa haber quedado “afuera de todo”.

Las reacciones sin embargo no tardarían en llegar. Esteban Glavinich, más conocido como TraductorTeAma, -que suele defender a Caputo aunque no pertenece al salón Martín Fierro de Balcarce 50, donde se ubican los tuiteros oficiales-, apuntó contra Pareja y cuestionó a algunos de los personajes seleccionados para la contienda electoral.

El lunes, en principio, publicó declaraciones elogiosas del kirchnerismo hechas por Pablo Morillo, exfuncionario de Axel Kicillof, ubicado por Pareja en el segundo lugar de la lista libertaria en la segunda sección electoral.

Luego, este miércoles, embistió de lleno contra el titular de LLA en Provincia: “Yo no estoy peleado con la vida, estoy peleado con los paracaídistas como vos, que están en funciones gracias a que nosotros hicimos algo para cambiar el país. Porque si el resultado hubiese sido distinto, vos estarías chupando pija (sic) de Axel. Y yo estaría puteándote, en todos los escenarios posibles. ¿Por qué? Porque tu armado es una poronga (sic)“.

Reflotó además un posteo de Matías de Urraza, candidato por la quinta sección electoral, donde planteaba: “¿Milei propone la anarquía para la Argentina?“. ”Sos candidato de LLA, pelotudo”, le recordó Traductor.

Más tarde tomó las declaraciones de Karina Milei. “Hay que escuchar a las miles de personas que trabajaron gratis noche y día para neutralizar los ataques. Yo, personalmente, que soy un outsider, siento que no les puedo fallar. El Iron Dome de Milei está en el amor de la gente, no en la política rentada. Lealtad no es obsecuencia”, escribió.

El cruce pone de manifiesto las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza, a menos de dos meses de las elecciones legislativas bonaerenses, y suma un nuevo capítulo a la puja de poder entre los distintos sectores del oficialismo libertario.

Fuente: La Nación