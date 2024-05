Karina Milei cuestionó a Pablo Echarri por decir que vende dólares para llegar a fin de mes

La hermana del Presidente salió al cruce después de que el actor hablara de la crisis económica y cuestionara las medidas del Gobierno.

Después de que Pablo Echarri diera a conocer que vende dólares para llegar a fin de mes, Karina Milei arremetió contra el actor con un fuerte tuit. El marido de Nancy Dupláa reconoció estar preocupado por la situación del país y las medidas impuestas por el Gobierno, lo que provocó la respuesta de la hermana del presidente.

La Secretaria General de la Nación utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para contestarle al artista y escribió: “@echarripablo1, ¿vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK, cuando había controles y a quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares?”.

Asimismo, lanzó una fuerte chicana contra el actor: “Además, seguro los comprabas al oficial, así te llevabas el subsidio… ¡Viva la libertad carajo!”. La publicación rápidamente generó repercusión en las redes y recibió miles de “me gusta”.

Qué había dicho Pablo Echarri sobre su situación económica

Pablo Echarri había contado en una entrevista con C5N que sufrió bastante con las últimas facturas de los servicios y el precio de los alimentos: “Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales. No hay una economía más allá de la que uno pueda tener un ahorro o que tenga un trabajo sostenido. Digo esto y es para la gente que piensa que yo vengo a defender las políticas culturales porque yo me exhibo del Instituto Nacional del Teatro”.

Echarri describió el duro momento económico que atraviesan con Nancy Duplaá.

En la entrevista, afirmó que “toca sus ahorros para llegar a fin de mes”. “Tengo un trabajo sostenido, soy productor, actor, me sigo subiendo a las tablas. Soy gestor cultural en SAGAI. De alguna manera no es a mí a quien más me va a impactar esta crisis, más allá de que me impacta y fuertemente. Los impuestos han subido de manera sideral. En la última factura del agua me han llegado casi $100.000″, expresó.

Por último, confirmó que se está deshaciendo de los dólares que alguna vez pudo juntar con su trabajo. “Vinieron a sostener el saneamiento de la ‘economía’ con el ahorro de los argentinos. Esto es algo que habían dicho. Cambio dólares porque es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina. Mi aliciente es que no lo voté”, cerró indignado.