Karina Milei continúa ratificando a Manuel Adorni y envía señales al interior del Gabinete

Mientras las dos prestamistas con las que el jefe de Gabinete compró la casa en Exaltación de la Cruz, declaraban en Comodoro Py, la Secretaria General volvió a respaldarlo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comenzó la semana con su atención dividida: mientras las dos agentes (una retirada) de la Policía Federal Argentina (PFA) ingresaban a Comodoro Py para prestar declaración testimonial ante el fiscal Gerardo Pollicita, Karina Milei le brindaba nuevos gestos de apoyos en medio de una crisis que parece no tener techo, visitando el Instituto Malbrán y mostrándose juntos en la Casa Rosada, tanto dentro como fuera de la misma.

Se trató no solo de un mensaje de apoyo a Adorni por parte de la Secretaria General de Presidencia, sino también un mensaje hacia el interior del Gabinete, tras un fin de semana en el que todas las crónicas periodísticas indicaban la creciente incomodidad por parte de los integrantes del staff de Gobierno.

Karina Mieli y Adorni comenzaron la jornada recorriendo el Instituto Malbrán, junto con el ministro de Salud, Mario Lugones. En concreto recorrieron las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán. Una ronda formal que tuvo más como objetivo la gestualidad política que una verdadera agenda de gestión.

Karina volverá a mostrarse con el jefe de Gabinete, el jueves próximo en una actividad en “Vaca Muerta”, en donde estará el titular de YPF, Horacio Marín y están prevista que haya una nueva reunión de la Mesa Política el próximo viernes sin la presencia de Karina, quien viajará a Israel junto con el presidente Javier Milei. En dicha Mesa, Adorni y buena parte del Gabinete deberán continuar trabajando en el diseño de la estrategia legislativa, que incluirá entre otros temas, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, entre Argentina y EE.UU.

Adorni debió enfrentar una tensa situación en el Malbrán. Los trabajadores estatales lo esperaban para poder manifestarle el fuerte malestar por la evolución de los salarios y el presupuesto del Instituto. Sin embargo, el jefe de Gabinete logró maniobrar, dialogó con los trabajadores y se comprometió a recibirlos en los próximos días a condición de que haya no escraches ni situaciones incómodas durante la recorrida.

Mientras las dos agentes de la PFA declaraban, y tras recorrer las instalaciones del Malbrán, Karina y Adorni se mostraron en la Casa Rosada. Mientras la Fanfarría de Granaderos del Alto Perú desplegaba su arte en el Patrio de las Palmeras, Karina y Adorni escuchaban desde el Salón de los Bustos.

Luego, se mostraron fuera de la Casa Rosada, siempre con la custodia de Casa Militar, mientras los Granaderos ejecutaban música en la Plaza de Mayo.

En paralelo, Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, salían de los tribunales de Comodor Py. Declararon ante Pollicita que le prestaron U$S100 mil a través de una hipoteca con su departamento de la Avenida Asamblea como garantía. Según la declaración, Adorni ya devolvió U$S30 mil, y deberá ser cancelado el préstamo en noviembre de este año. El préstamo, fue al 11% anual en moneda dura.

Karina-Adorni nuevo apoyo | Presidencia





Por Pablo Varela-Perfil





