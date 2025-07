Karina Jelinek y Flor Parise confirmaron que se casan a fin de año: así celebrarán su amor

Las modelos negaron rumores de crisis, explicaron por qué pospusieron la boda en Tulum y dieron detalles de su convivencia.

Karina Jelinek y Flor Parise les pusieron fin a los rumores de separación y confirmaron que habrá casamiento, en nota con Puro Show, eltrece.

Si bien la boda será en México y simbólica, la pareja celebrará el amor que llevan cultivando desde el 2020.

Karina Jelinek y Flor Parise confirmaron que se casarán en Tulum a fin de año

Notero: -¿Sigue en pie la boda?

Karina Jelinek: -No sé. Capaz que sí, capaz que no (hace cara pícara y guiño para que le pregunte a Parise).

Notero: -¿Flor?

Flor Parise: -No, no sé.

Notero: -¿Quién le propuso a quién casamiento?

Karina: -Fue naturalmente.

Notero: -Me parece que vos tenés más ganas de casarte que Flor…

Karina: -Yo estoy bien así.

Notero: -¿Los vestidos se los estaban haciendo?

Karina: -No, no, no. Todavía estamos en eso. Hay una propuesta para hacer algo en Tulum. Es algo simbólico, algo divertido, maya, sensual…

Notero: -¿Qué fecha sería?

Karina: -Estamos en eso. Es algo simbólico. Es para divertirnos.

Notero: -¿Sería este año?

Karina: -Sí.

Notero: -Flor, yo intuyo que Karina tiene más ganas de casarse que vos.

Flor: -No, no es eso.

Karina: -¿Cuál es la verdad?

Flor: -La verdad es que lo íbamos a hacer en Tulum. Íbamos a ir en junio, pero ahora está fea la playa y vamos a esperar a fin de año.

Notero: -Pospusieron la fecha del casamiento.

Karina: -¡Simbólico!

Notero: -No va a haber papeles de por medio.

Karina: -No.

Flor: -No. La idea es hacer una fiesta, nomás.

Foto: Ciudad Magazine/Movilpress.

Notero: -¿Ustedes están conviviendo?

Flor: -Sí.

Notero: -¿Cómo viene el día a día? Porque una ex pareja (Leonardo Fariña) de Karina dijo “no se casen con Karina”.

Karina: -Lo dijo mi exmarido. No te guíes por eso. ¡El más tóxico fue ese! Mi exmarido, que mirá cómo terminó.

Flor: –Me parece mal que haya dicho eso. Habla más de él que de ella el comentario.

Fuente: CiudadMagazine