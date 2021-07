Karina Jelinek se cansó de las críticas y respondió por qué decidió alquilar un vientre

Ya inició los trámites para cumplir el gran sueño de convertirse en madre y enfrentó a quienes creen que “no quiere arruinarse el cuerpo”.

Karina Jelinek está cada día más entusiasmada. Ya empezó con los trámites para subrogar un vientre en Miami y en nueve meses podría presentar a su primer hijo. Sin embargo, por ahora prefiere manejarse con prudencia hasta que haya una noticia para confirmar, aunque está muy molesta con quienes la cuestionaron por no llevar ella a su bebé en la panza.

Cansada de las críticas y las especulaciones, contó su verdad y fue contundente. “Me gustaría tenerlo yo misma pero no puedo por un algo personal, que no quiero dar detalles porque es privado. Algunas personas dijeron que no quería tenerlo porque no quería engordar, pero son ignorantes. Los comentarios son tontos. Conozco amigas que tuvieron mas de cinco hijos y están bien, como Pampita y Dolores Barreiro. No tiene nada que ver con el físico”, sostuvo en un mensaje que le hizo llegar al periodista Ariel Wolman de Nosotros a la mañana.

La modelo dijo que se armó de paciencia en este proceso, porque ser madre es su gran sueño. Pero los mensajes que le dejan en sus redes sociales sobre el tema la ponen muy mal. También admitió que le gustaría adoptar porque hay muchos chicos que no tienen un hogar, pero le resulta muy difícil.

Aunque en junio deslizó que una amiga podría ser quien le prestara el vientre, esto quedó descartado. Tiempo atrás, además había sorprendido al detallar cómo soñaba a su bebé: “Me gustaría que tuviese los ojos claros y la mirada de buena persona de mi papá, la boca de Sandro y la inteligencia de Favaloro, un genio de la medicina y de la vida”.

En su última visita al programa de Jey Mammon, señaló que quiere tener un harén de nenes corriendo por el jardín de su casa. “Seré madre soltera, pero feliz”, exclamó con una sonrisa.

En mayo, su abogada Ana Rosenfeld había dicho en TV Nostra -el ciclo que Jorge Rial conducía en América– que en julio tendríamos novedades sobre la maternidad de su clienta: “Está buscando subrogar un vientre en los Estados Unidos. Es un proyecto inmediato. De ahí en más, por supuesto uno quiere pero después Dios dispone. Espero que próximamente todas las noticias que giren alrededor de Karina y todos sus tuits sean con un corazoncito”.

El círculo íntimo de la modelo espera noticias sobre el tema y no dudan de que será una buena madre y muy responsable, además de cariñosa y con mucho amor para dar.

