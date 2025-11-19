Karen Reichardt habló sobre el dinero que recibió su ex marido de Fred Machado: “Fue un giro en blanco y se está comiendo este garrón por mí”

South Aviation, la firma del empresario rionegrino investigado por la Justicia de Estados Unidos, le pagó US$230.000 a Gustavo Balabanian en 2015. El vínculo con el escándalo de la ANDIS y el descargo de la diputada.

El narcoescándalo que expulsó a José Luis Espert de la campaña electoral 2025 acaba de sumar un nuevo capítulo. Gustavo Balabanian, el exmarido de Karen Reichardt, recibió en 2015 un pago de US$230.000 por parte de South Aviation, una de las empresas de Federico “Fred” Machado, el empresario rionegrino detenido e investigado por la Justicia de Estados Unidos. Luego de que se conociera el dato, la diputada electa de La Libertad Avanza habló con PERFIL: “Fue un giro en blanco y él se está comiendo este garrón por mí”, afirmó.

La información fue revelada por ElDiarioAR, que accedió al documento del Bank of America donde Balabanian figura como beneficiario del dinero. La operación se realizó el 24 de agosto de 2015, cinco años antes del pago de US$200.000 que recibió Espert por una supuesta asesoría financiera a Machado.

Pero este no fue el único escándalo en el que quedó involucrado Balabanian, cuyo apellido parece conectar el narcoescándalo de Espert con el coimagate de Diego Spagnuolo. En las últimas horas también se conocieron dos sugestivas anotaciones en uno de los cuadernos encontrados en el allanamiento del domicilio de Miguel Ángel Calvete, investigado en la causa de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En la misma página donde se hace mención a la empresa GMS y al diputado Florencio Randazzo se puede leer “el ex marido de Karen” y “relación con Fred Machado”.

Reichardt reconoció que Machado le pagó a su ex, pero subrayó que se trató de “un giro en blanco”. Con respecto a la referencia en el cuaderno de Calvete, respondió: “Es un disparate”. La diputada electa insistió en que todo se trataría de una operación con el único objetivo de “ensuciar” su nombre.

La respuesta de Karen Reichardt sobre el vínculo de su ex con Fred Machado

Según contó Reichardt, el lunes 17, cuando se difundió el dato de la transferencia, se comunicó con Balabanian, el padre de sus hijos. “Lo único que voy a decir es que le pregunté por el giro de US$230.000. Fue un pago de 2015 que se hizo en blanco”, contestó la diputada electa.

Reichardt explicó que Balabanian tuvo un avión en 2007, que luego lo cambió por otro y que el dinero que le envió Machado fue por “una transacción que tiene que ver con la aeronáutica”. “Machado era piloto y después se dedicó a vender aviones y arreglarlos”, agregó la dirigente de La Libertad Avanza. A pesar del impacto de la información y del interés que generó, resulta imposible entender el vínculo ya que la diputada señaló que su ex “no se acuerda si fue un arreglo o si fue por algo de su avión”.

Sin aportar mayores detalles, la diputada insistió en dejar en claro que la transacción fue “en blanco”. Con respecto a la mención en el cuaderno allanado en el domicilio de Calvete dijo: “Es un disparate y no tengo nada que agregar”.

Reichardt defendió a Balabanian, ex directivo de River y dueño de Tutelar Seguros, entre otras empresas. La dirigente aseguró que sus hijos “tienen un padre trabajador empresario de toda la vida” y sostuvo que la difusión de la información responde a que ella se involucró en política.

Fiel al estilo libertario, despotricó contra la prensa. “En vez de repetir lo que dice cualquier difamador deben investigar. Difamar debería ser un delito grave”, se quejó. Es la primera declaración de Reichardt luego de que su ex quedara involucrado en dos de los escándalos más graves de La Libertad Avanza. El problema en el argumento de la diputada es que es que el vínculo no fue contado a través de trascendidos: Balabanian aparece en papeles que se miran con lupa en la Justicia de Argentina y de Estados Unidos.



Por Giselle Leclercq-Perfil



