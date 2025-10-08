Karen Reichardt encabeza la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires: la Justicia bajó a Diego Santilli

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazó finalmente la propuesta de La Libertad Avanza de que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert como cabeza de la lista de candidatos a diputados.

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazó finalmente la propuesta de La Libertad Avanza de que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert como cabeza de la lista de candidatos a diputados, y dejó primera en la lista a Karen Reichardt.

Desde el Gobierno informaron que apelarán la medida del juez Ramos Padilla. En tanto, mientras se aguarda la resolución de la Junta Electoral sobre la reimpresión de boletas, fuentes cercanas a Diego Santilli creen que quedará José Luis Espert en el primer lugar de la boleta, Karen Reichardt segunda y Diego Santilli tercero. En el Gobierno también evalúan que la Junta Electoral fallará en contra.

La resolución del juez Ramos Padilla se ampara en la defensa de la paridad de género

En su resolución, el juez Ramos Padilla resuelve “no hacer lugar a los corrimientos solicitados por La Libertad Avanza“, y señala que se debe “adecuar la lista” de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

La resolución indica que se detalla cómo quedará la lista en el anexo 1, que puede verse aquí abajo. En primer lugar, está Vázquez Karina Celia, más conocida por su nombre artístico, Karen Reichardt.

La decisión del juez se basa en considerar “inconstitucional” la aplicación del artículo 7 del decreto 171/19, dedicado a la paridad de género en las listas. El artículo dice: “Cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia (…) será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista”. El juez argumenta que la aplicación de esta medida en este caso “agrandaría la brecha que la ley de paridad de género pretendió achicar”.

La Junta Electoral convocó a todos los partidos políticos a una reunión a partir de las 10.30 de este miércoles en La Plata para definir si habrá reimpresión de las boletas. También está citado el ministro del Interior, quien debe informar si se cuenta con los fondos necesarios para reimprimir las boletas. Desde el Gobierno creen que el fallo les será adverso.

Fuente: Perfil