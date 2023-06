Juntos por el Cambio tendría lista de unidad con el petrolero Loma Avila al frente

Tanto desde la UCR como desde el PRO confirmaron a La Tecla Patagonia que habría solo una nómina para competir por las dos bancas en el Cámara baja nacional. Jorge “Loma” Avila encabeza. Quién lo acompaña

Juntos por el Cambio Chubut tendría una lista de unidad para competir por las dos bancas que pone en juego en la Cámara Baja nacional. A pesar de que hubo varios nombres sonando para competir, entre ellos el de Eduardo Conde que se encontraría reuniendo avales, fuentes de ambos partidos consultadas por La Tecla Patagonia, aseguraron que no habría oposición.



Este mediodía se confirmará la fórmula cruzada a la Presidencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales y en este sentido desde el UCR chubutense indicaron que trabajarán para esa boleta, pero no llevarán candidatos al Congreso. “No tenemos pretensiones ahí”, indicaron desde el partido centenario.



De esta forma, el actual titular del sindicato de Petroleros Privados, Jorge “Loma” Avila encabezará la boleta de Diputados de la alianza. Avila selló un acuerdo con el titular del PRO hace algunas semanas atrás y desde entonces trabajan en conjunto en la campaña tanto en el orden local, sobre todo en Comodoro Rivadavia como en el provincial.



El acuerdo fue resistido en un principio por la conducción del radicalismo, que había indicado la posibilidad de competir con lista propia. Tras varias semanas de análisis y luego de que se evidenciara la participación de Morales en la fórmula con Larreta, se decidió no competir.



Avila estará secundado por la radical esquelense Fabiana Vázquez. Vázquez es actualmente concejal y fue funcionaria de Sergio Ongarato.



La nómina nacional se completa con el exgobernador, Carlos Maestro, como candidato al Parlasur.

Fuente: La Tecla Patagonía