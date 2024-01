Julio Iglesias fue demorado en el aeropuerto por llevar “42 kilos de alimentos”

El intérprete fue retenido en la terminal de la ciudad turística de Punta Cana durante un periodo de varias horas, ya que se encontraba haciendo una escala en su trayecto desde Bahamas.

Julio Iglesias fue detenido durante varias horas en el aeropuerto de Punta Cana después de que las autoridades descubrieran un “voluminoso equipaje” que fue confiscado a su llegada a República Dominicana, ya que llevaba más de 40 kilos de alimentos.

Las autoridades dominicanas demoraron al artista español y procedieron a inspeccionar sus valijas después de que los escáneres revelaran objetos inusuales. Según los informes locales, entre los elementos encontrados en el equipaje de Iglesias, se hallaron arándanos, cerezas, fresas, frambuesas, lechuga, apio, espinacas, porotos, rúcula, champiñones, además de otras verduras y carne.

Julio Iglesias, junto con sus acompañantes, estuvo retenido durante varias horas en el aeropuerto hasta que finalmente explicaron por qué llevaba 42 kilos de comida en sus valijas. La situación contó con la mediación de la ministra de Cultura, Milagros Germán Olalla, e incluso de la oficina del presidente Luis Abinader, quienes decidieron finalmente permitir que el padre del también músico Enrique Iglesias retuviera sus pertenencias.

Este tipo de incidentes son bastante habituales cuando el español viaja, ya que la colaboradora del programa ‘Fiesta’, Makoke, afirmó que es común que el artista de 80 años lleve o solicite que le lleven comida en sus viajes. Incluso detalló que en algunas visitas a Miami, llevaba mariscos, jamón o vinos de España.

Después del malentendido, Makoke aclaró que el presidente de la República Dominicana se disculpó por la situación, explicando que la exhaustiva revisión de las pertenencias se debió a la preocupación local por una especie de mosca que afecta a los productos frescos de la región.

La conductora del programa señaló que las autoridades simplemente querían “asegurarse de que las frutas y hortalizas estuvieran en buen estado y no representaran un riesgo para la agricultura local”.

Cabe destacar que el artista reside entre las Bahamas y República Dominicana, donde tiene establecida su residencia junto a su esposa, Miranda Rijnsburger, y algunos de sus hijos.

Cuando Julio Iglesias le dio una lección de educación al Premio Nobel Mario Vargas Llosa

“Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad”, dijo Julio Iglesias en un reportaje de la edición española de Hola en relación con la actitud que, según él, debió haber tomado Mario Vargas Llosa respecto de su separación de Isabel Preysler. “Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí, respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor”.

Las declaraciones de Julio Iglesias fueron inesperadas porque él es discreto respecto de su famosa exmujer. Preysler e Iglesias estuvieron casados de 1971 a 1978 y tuvieron dos hijos y una hija: Chabeli, Julio José y el más popular, Enrique, el cantante.

Cuando decidieron la separación, Julio Iglesias era un cantante consagrado internacionalmente, e Isabel pasó de ser la ex más famosa de España a construir un alto perfil mediático por sí misma y por sus sucesivos matrimonios. Y así y todo, el cantante y ella tuvieron una deseable relación de expareja: cero escándalo público, y siempre unidos para las ocasiones importantes de sus tres hijos. En todo este tiempo, más de cuatro décadas, fue recíproco el silencio de ambos ante la prensa respecto de sus vidas sentimentales. Y así fue hasta esta semana.

Se desconoce si Julio Iglesias salió a hablar porque alguno de los tres hijos que tuvo con Preysler lo llamó al comprender o intuir que la estabilidad emocional de Isabel estaba al límite. Sí fue público que la escalada de hechos inesperados de la separación con Vargas Llosa hicieron que Preylser hiciera una jugada que no se ajusta a su estilo de mujer que todo lo puede controlar. Y esa jugada fue la de hacer pública una carta de la exmujer del escritor, quien le pedía que no hiciera pública la relación porque antes ella –Patricia Llosa– quería celebrar los cincuenta años de matrimonio con Vargas Llosa, hijos y nietos, en Nueva York.

En este contexto, el cantante dio su explicación de por qué decidió hablar: “Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella. Han muerto dos de sus exmaridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento”.

JCCL CP-Perfil