Julio Cobos: “Al final Milei le puso el último clavo al cajón del PRO”

El diputado también fue muy duro con la UCR: “Está en coma, esta es la verdad”.

El exvicepresidente y actual diputado Julio Cobos sostuvo que Javier Milei, en lugar de ponerle “el último clavo al cajón del kirchnerismo”, como prometía, “se lo acaba de poner al PRO“.

Lo dijo en referencia al acuerdo para las elecciones de 2025 entre La Libertad Avanza y el espacio fundado por Mauricio Macri.

En una entrevista con A24 habló también sobre la foto que el Presidente se sacó este jueves en La Matanza con los candidatos de La Libertad Avanza en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

“No podés usar una frase sensible o banalizarla, porque fue parte de una historia dura y tenía otro objetivo”, dijo el diputado mendocino sobre el cartel con la leyenda “Kirchnerismo nunca más”, con el nombre y la tipografía del informe de la Conadep sobre el terrorismo de Estado en la última dictadura militar.

Cuestionó: “Además, ¿qué propuesta está haciendo? Tiene que decir que va a hacer cosas mejores y solo se va a ir apagando el kirchnerismo”.

Cobos sostuvo que la pretensión del gobierno libertario de terminar con el kirchnerismo la aplicó al PRO: “Hablan del kirchnerismo y (dicen) le voy a poner el último clavo al cajón, y (Milei) se lo acaba de poner al PRO, al partido que lo ayudó, le dio la fórmula presidencial para integrar el Gabinete y ahora le decís ‘vení, en un contrato de adhesión, es La Libertad Avanza”.

El diputado también lapidó a su espacio de origen y dijo que el radicalismo “está en coma, esta es la verdad“.

Se apenó. “Es una lástima porque no tuvimos un radicalismo nacional. No hubo articulación entre el comité y los gobernadores”.

Cuestionó que “cada uno hizo lo que pudo para subsistir y se transformaron en partidos provinciales sin una articulación nacional”.

“cuando íbamos a votar, cada uno incidía con los legisladores que por ahí tenían mayor dependencia, y nos hemos desdibujado”, cerró.

Fuente: Perfil