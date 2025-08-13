Julieta Prandi, tras la condena a su expareja: “Mis hijos están cayendo en la gravedad de los hechos”

Sus declaraciones fueron tras lo decidido por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana. La querella había solicitado 50 años de prisión.

“Siento que la justicia finalmente escuchó, que no me escuchó solamente a mi sino a una sociedad que estuvo de este lado. A todos los medios que estuvieron difundiéndolo les agradezco de todo corazón. No en mi nombre sino en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso. Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno hacer una denuncia y demostrar todo lo que uno vivió. Y tener que someterse a infinidad de pruebas y pericias cuando del otro lado no hay algo que los obligue y nos de garantías”, dijo la modelo Julieta Prandi a los medios tras conocerse este miércoles la condena de su exmarido Claudio Contardi a 19 años de prisión.

En relación su opinión sobre la condena del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana contestó: “19 años es una pena ejemplar, ¿podría ser más? Sí, podría ser de por vida. Son 19 años y son casi el infierno que yo viví, que fueron 20. Lo importante es que hoy la Justicia hoy decidió, además de darle una condena ejemplar, proceder a detener al imputado y se lo llevaron preso“.

“Yo espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, porque en el medio o las víctimas desisten porque no pueden más o nos matan en el medio, hay demasiados femicidios en este país”, reflexionó.

“Hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida donde puedo elegir ser feliz. Hay un antes y un después. El después es empezar a vivir. Es salir a la calle y no tener que ver si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo, si apareció alguien a buscar a mis hijos. Mis hijos están en crisis, el más grande sobre todo, está entendiendo la gravedad de los hechos, que hasta el día de hoy se los había ocultado. No les conté todo. Emanuel es mi compañero de vida, es mi sostén, hoy es nuestro aniversario y este es un premio para los dos porque para él también fue muy duro acompañarme”, dijo Prandi cuando le preguntaron por el estado de su entorno más cercano tras el fallo.

Por último, Julieta Prandi se refirió a una de las particularidades del caso, el abuso en el marco de una relación matrimonial: “La víctima a veces no pide ayuda, depende del entorno y esto es un alerta para todos aquellos que tienen una víctima atrapada. Según la sociedad, somos una cosa que les pertenece, por casarte, un papel no te obliga a tener relaciones con una persona. No es no, casada o no casada“.

¿Qué pasó hoy?

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género. La sentencia, dictada por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, llegó cinco años después de la denuncia y ordenó su inmediata detención.

La fiscalía había pedido 20 años, mientras que la querella exigió 50 años por la “perversidad brutal” de los delitos. Contardi, que asistió al juicio con sus abogados, había solicitado un juicio por jurados, pero el tribunal lo rechazó. Prandi, presente en la audiencia, había reclamado antes prisión preventiva por temor a represalias, pero los jueces lo desestimaron.