Julieta Poggio: “Si tuviese una última noche de sexo la tendría con…”

Siguen los rumores de romance, pese a que el hermano de Tini la niega en público.

Julieta Poggio quedó entre la espada y la pared de un momento al otro en plena entrevista y salió jugando cual Lionel Messi en Qatar. Es que la ex participante de Gran Hermano durante la mayor parte del 2023 fue vinculada a dos personas en específico, a través de rumores, imágenes y coincidencias, pero con ambos tuvo la misma particularidad y es que con ninguno blanqueó ningún tipo de relación amorosa más allá de todo lo que se dijo: Marcos Ginocchio y Fran Stoessel.

Julieta Poggio.

En los cinco meses que duró su participación en el reality, ya que fue finalista, se creó uno de los shippeos más contundentes dentro de la farándula y hasta de los más fuertes en lo que significó esa edición de Gran Hermano. “Marculi” se formó a base de la relación que tuvo con Marcos dentro de la casa más famosa, pero que nunca fue real -al menos en el programa- porque para ese momento, ella se encontraba en pareja.

Sin embargo, al culminar el programa, pasaron dos meses y Poggio anunció que se había separado de su novio por motivos que los excedían a ambos y por la nueva vida que estaba comenzando hacer tras su participación exitosa en el reality. Con esa noticia en mano, muchos de los fanáticos que siguieron Gran Hermano empezaron a impulsar mucho más el “Marculi” para que de una buena vez se haga realidad.

Después de eso, Yanina Latorre brindó la información en LAM de que los dos ex participantes se encontraban manteniendo encuentros amorosos en el departamento de un productor de Telefe, pero que no pasaba más que aquellas noches sexuales. Incluso, ambos lo negaron cuando fueron consultados y hasta afirmaron en varias ocasiones “ser amigos”, hasta que pasado el tiempo, finalmente Julieta se animó y declaró por primera vez que “nunca se sabe” qué podría pasar con “Marculi”, dejando las puertas totalmente abiertas a un posible romance.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio en los Martín Fierro.

A pesar de que los rumores de que había una cierta química entre Julieta y Marcos estaban cada vez más presentes, a fines de agosto se corrió por un momento aquel foco y comenzaron a vincular a la actriz de Coqueluche con Fran Stoessel. ¿Por qué? De un momento a otro se empezaron a ver imágenes de ellos juntos a escondidas, coincidencias de lugares y hasta en el mismo lugar de Punta del Este.

De igual manera, las veces que se les consultó -mayormente a ella- siempre negó que algo pasara entre los dos. Incluso, bromeó con la “cantidad de novios” que se le inventa y también aseguró estar “cansada” de esperar que salga por parte de ellos comenzar un vínculo o una salida. “Que se la juegue, se tome un avión y venga a verme”, fue una de las tantas frases que lanzó y que hizo que se deschave teniendo en cuenta que el hermano de Tini pasa la mayor parte del tiempo fuera del país.

Pero después de aquellas declaraciones nada volvió a ser igual. Es que todo sucedió cuando se la vio sentada en la misma mesa del restaurante con él y que explicó que había sido por un cumpleaños en común que tuvieron, pero más allá de ser o no verdad, los rumores de que fueron vistos besándose en un boliche no se aquietaron.

Sin embargo, en las últimas horas se dieron dos episodios que podrían ser letales en el vínculo Poggio-Stoessel. Es que la ex participante de Gran Hermano posteó una imagen de una cita textual sacada de la página “Club de Letras”, que decía: “Demasiado hermosa para ser un secreto, y si no te presume, estás soltera reina”. Y a eso, ella le agregó un comentario extra para dejar aún más específica la postura: “Que nunca se les olvide”. ¿Palito para el hermano de la Triple T? Probablemente.

Fran Stoessel en una sesión de modelaje.

Como si eso fuera poco, Stoessel fue consultado vía streaming y mediante LAM sobre su presente amoroso y en la primera pregunta respondió que “no está de novio” y que no quiere “apresurar nada”, pero por otro lado, acudió a que con Julieta tienen una “gran relación pero alejado de las cuestiones íntimas”.

A decir verdad, las dudas son máximas y si algo le faltaba a la novela del trío amoroso es que de un momento a otro, la ahora panelista de Gran Hermano quede entre la espada y la pared con una consigna planteada mediante el programa de streaming Rumis, donde también estaba presente el hermano de Tini, debido a que forma parte del panel.

La pregunta fue planteada por Juariu y le advirtió que era la “última de la sección” por lo cual no le quedaba otra posibilidad y debía responder sí o sí. En plena tensión, la influencer le consultó: “Es tu última noche de sexo. No vas a tener sexo nunca más, con esa noche te vas a despedir. ¿Lo tenés con Marcos o con Fran?”.

Ante esto, Julieta gritó que era “muy obvia” la pregunta y que se imaginaba que iba por ese lado, pero se atajó y avisó que no quería contestarla. “No respondo, no quiero”, dijo sin ningún tipo de dudas mientras que el resto optó por reírse y Stoessel, que no podía disimular su cara de vergüenza y de querer conocer la respuesta, le salió el impulso de aplaudir por esquivar la consigna.

Asimismo, Juariu la apuró para que conteste y la ex participante de Gran Hermano no defraudó y se la jugó delante de todos: “Hacemos un trío, dale”. Ante esto, el estudio estalló, los gritos de “dale campeón” culminaron la entrevista y en primera plana se vio la sonrisa de ella y la mirada intimidante de Stoessel. ¿Hay amor en puerta?