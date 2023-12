Julieta Poggio deslumbró con un look total black

La influencer compartió la foto en una historia de Instagram, en la que posó frente al espejo.

Julieta Poggio es una de las influencers del momento y de las que más se muestra activa en las redes sociales, donde sus publicaciones se enfocan habitualmente en sus looks más audaces y cancheros.

Durante las últimas horas, compartió una historia de su outfit total black en Instagram, donde tiene 2,8 millones de seguidores.

Julieta Poggio y su look de noche. (Foto: Instagram/@poggiojulieta)

La ex ‘hermanita’ lució un top estilo corpiño engomado ultra XS en color negro con un detalle de un dije en color plateado en el centro. Para la parte de abajo, en tanto, optó por un pantalón tiro bajo del mismo color repleto de cadenas con arandelas.

Como accesorios usó brazaletes también en plateado. Como collar agregó uno estilo chocker con perlas de acero, todo haciendo juego. Para completar el look, usó unas gafas de sol en la cabeza.

Un hairstyle con el pelo suelto y con bucles. Finalmente, el make up fue con máscara de pestañas negras, rubor en las mejillas y labial tono nude al que le sumó gloss por encima.

Julieta Poggio tiene problemas para dormir por culpa de sus vecinos: “A veces les grito para descargarme”

Para Julieta Poggio, los pocos días de descanso que puede disfrutar son muy importantes, porque se sabe que lleva adelante una agenda laboral muy exigente. Este viernes tuvo un espacio libre que quiso aprovechar para reponer energías, pero su intención inicial se vio afectada por una situación límite que no pudo evitar.

(Foto: Instagram / poggiojulieta)

En sus historias de Instagram, la actriz contó a sus seguidores el percance que la aqueja: “Me reporto desde esta posición para que me envidien fuertemente, porque lo único que hice hoy en todo el día fue dormir y descansar”, comenzó Disney. Sin embargo, agregó: “Lástima estos HDP de enfrente que están con la construcción, con el taladro, con el martillo todo el día”.

No conforme con sus dichos, la ex Gran Hermano escribió sobre el posteo hasta dónde llega su punto de no retorno con los trabajadores que realizan las obras cerca de su casa: “¿Hay algo peor que las construcciones? A veces salgo por el balcón y les grito que paren jajajaja solo para putearlos y descargarme”. Luego intentó matizar el asunto y remató: “Aunque sé que no es su culpa, pero son insoportables”.