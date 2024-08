Julieta Poggio criticó a los futbolistas que le escriben para seducirla: “Son un asco, no tienen códigos”

La ex Gran Hermano compartió cuál es la estrategia de algunos jugadores que buscan acercarse a ella a través de las redes sociales

En los últimos días, Julieta Poggio compartió detalles de su vida íntima en distintos programas de streaming y de TV y sorprendió al revelar cuál es la estrategia que adoptan algunos jugadores de fútbol para acercarse a figuras públicas y famosas y que, en su caso, también intentaron seducirla.

Invitada al ciclo Ángel responde (Bondi), la influencer no se guardó nada y dijo que jamás saldría con un futbolista. “Son un asco”, expresó durante la entrevista. La exparticipante de Gran Hermano fue consultada por su vínculo con James Rodríguez, futbolista que interactúa con ella a través de sus publicaciones en las redes sociales, ante lo que respondió contundente: “No, chicos, cero. Jugadores, tachados de la lista”.

Y reafirmó: “Anti-jugadores. O sea, ya si veo un tilde y una fotito ahí corriendo… No, no, no”, apuntó, frente a lo cual Ángel de Brito quiso saber si recibía muchos mensajes. “Son un asco. Lo digo acá, en la mesa. (…) Chamuyan a todas las mujeres de la misma manera”, precisó.

Poggio insistió en que algunos no tienen escrúpulos a la hora de relacionarse. “Se crean perfiles truchos para hablarle a mujeres. No tienen códigos, se pasan las minas entre todos. Son lo peor… hasta los que tienen mujer, novia, hijos también. Son lo peor”, sentenció.

Luego, en una entrevista con Fernando Dente para su programa Noche al Dente, la artista también se pronunció en el mismo sentido. “(…) Usan los mismos chamuyos con muchas minas, crean perfiles truchos para hablar y chamuyar, no los voy a quemar, pero muchas mujeres lo saben”, recalcó. “¿Comprometidos también?”, quiso saber el conductor. “Todo. Con hijos, mujer, todo. No me gusta. ¿Sabés cómo les contesto? Enseñándoles, ubicándolos. Yo sí tengo códigos”, afirmó indignada.

Un galán que la enamoró

En conversación con De Brito, Poggio, que actualmente está en pareja con Fabrizio Maida, también habló de otros asuntos de su vida privada y sorprendió al confirmar que tuvo un affaire con Fran Stoessel, hermano de Tini Stoessel. “Qué hermoso es. Ay, qué lindo que es ese chico. Es caballero. Te pasa a buscar…”, detalló.

Marcos Ginocchio en la intimidad

Días atrás, la actriz y bailarina se confesó con Moria Casán en el programa Nave Nodriza (Picnic Extraterrestre) y habló de la relación que tuvo con Marcos Ginocchio. Ante la pregunta de la conductora en relación con si “se acostaron” con el ganador de la edición 2022 del reality de Telefe, Poggio fue tajante: “Sí”, disparó y terminó en un instante con uno de los grandes misterios que dejó aquella edición del certamen. La respuesta causó tal sorpresa en el estudio que hasta la misma Moria, quien se agarró fuerte de la silla, celebró la primicia y la actitud de su entrevistada. “¡Bravo! Me encantó”, festejó.

Sin embargo, La One no se quedó conforme con la declaración y fue por más. “¿Qué tal Marquitos? ¿Es tranquilito o es fuerte?”, quiso saber sobre el desempeño sexual del modelo. “Es tranquilito, así como se lo ve”, confesó la bailarina y actriz. “¿Hiciste todo vos?”, continuó Moría con picardía, pero Julieta marcó el límite en ese momento. “Mucho, mucho. Ya es mucho. Mirá, yo a él lo cuido. Cuando hablo de nuestra relación lo cuido porque viste, él es más perfil bajo”, explicó. “Yo de mí hablo todo, pero a esa relación es como que la respeto mucho”, intentó cerrar el tema.

Moria logró finalmente sacarle un poco más de información sobre su encuentro íntimo con Ginocchio, de quien Poggio confesó en más de una ocasión haberse enamorado. “Ay, pero se logró concretar. Qué bueno”, resaltó y volvió a la carga: “Lo concretaron fuera de la casa porque adentro no se supo nada”, repasó. “No, obvio”, reaccionó la joven, pero de inmediato se tentó. “Mirale la cara. Me mata la cara. Ella hace todo así y se empoma a todos”, cerró la exvedette, fiel a su estilo.