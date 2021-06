Julieta Ortega: “El feminismo me curó y me sacó bastante los celos”

La actriz aseguró que siente empatía por las mujeres que pasaron por la vida de sus parejas. Además, reveló que pensó incursionar en política.

En más de una oportunidad, Julieta Ortega manifestó sentirse orgullosa por las conquistas sociales que logró el feminismo en Argentina. Y en una reciente entrevista concedida a Cecilio Flematti en Vivo el domingo (A24), la actriz reveló que el movimiento no solo transformó su entorno: también la ayudó a ver las cosas de otra manera en el plano personal.

Durante la charla, el periodista quiso saber cómo era la hija de Ramón “Palito” Ortega y Evangelina Salazar en la intimidad. Ese fue el pie para que ella contara que había logrado dejar atrás una obsesión que marcó algunas de sus relaciones. “He hecho de todo. Todo tipo de locuras. Por suerte se apagó con el tiempo. Ahora como no estoy en pareja no me puedo medir, pero diría que el feminismo me curó y me sacó bastante los celos”, sostuvo.

Luego, agregó: “Me generan más empatía las mujeres que han pasado por la vida de mis parejas. En general, me interesan las mujeres. Sus conversaciones, sus preguntas”.

Tanto la marcó el feminismo que Ortega reconoce que pensó incursionar en política como hizo su papá durante los años 90. “Lo imaginé en un momento, más cuando fue todo el tema del aborto que salimos a la calle muchas mujeres y estábamos ahí militando y poniéndole mucho el cuerpo”, señaló. Y completó: “Estuvimos recorriendo despachos de diputados y senadores, y dije ‘qué genial tener en tu poder este tipo de decisiones que van a cambiarle la vida a tanta gente, qué herramienta tan enorme y tan hermosa bien usada’”.

Pese a esa vocación, una de las protagonistas de Graduados (Telefe) y Un Gallo para Esculapio (TNT) remarcó que no alcanza con voluntad. “Conlleva muchas cosas que no se si estoy dispuesta. Hay que tener una piel gruesa y bancarse cosas… y para eso hay que estar bien parado”, reflexionó.

Un plan B de Julieta Ortega para afrontar la pandemia

El mundo del espectáculo fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Por ese motivo, Julieta decidió avanzar con un proyecto personal para que no la golpeara la crisis en la industria: su empresa de pijamas. “En un país como el nuestro, el trabajo de una temporada no te salva. Además, no tengo capacidad de ahorro. Hay cada vez menos ficciones”, lamentó.

Por otra parte, la actriz valoró las medidas que viene tomando el Gobierno desde el 20 de marzo de 2020. “No me enojé el año pasado cuando nos encerraron tantos meses, y no me enojo ahora cuando nos vuelven a encerrar, porque entiendo que deben estar jugando con las cartas que tienen”, explicó. Y añadió: ““Me parece que el primer fuego que hay que apagar es el de la pandemia, los muertos y cuidar la salud de todas y todos”.

En ese sentido, la actriz admite que se encuentra más tranquila desde que sus padres fueron inmunizados. “Por mi papá y mi mamá tuve terror porque se decía que atacaba el virus a personas mayores de 60 años. Me tranquilicé con la primera dosis de la vacuna. ahora mi obsesión es vacunarme”, aseguró.