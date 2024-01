Julianne Moore y Tilda Swinton protagonizarán la primera película de Pedro Almodóvar

Una historia de guerra, sexualidad y amistad marca la nueva producción del director español que une a dos ganadoras del Oscar

La habitación de al lado (The Room Next Door) será el primer largometraje en inglés del afamado director español Pedro Almodóvar, conocido grandes títulos como Volver, La piel que habito y más recientemente Madres paralelas. La película, que promete abordar temas como la guerra, la muerte y la amistad, estará protagonizada por las galardonadas Julianne Moore y Tilda Swinton. Según el comunicado de la productora El Deseo, el rodaje se desarrollará entre Madrid y Nueva York en los próximos meses.

La producción describe el proyecto como la confrontación entre “una madre muy imperfecta y una hija rencorosa separadas por un gran malentendido. Swinton interpreta a la madre, una corresponsal de guerra. La ganadora de un Oscar por Michael Clayton, colaborará nuevamente con el realizador luego del cortometraje La voz humana. Ella también formó parte del elenco de producciones taquilleras como Las crónicas de Narnia y Doctor Strange.

Una poco conocida Tilda Swinton ganó un Premio Oscar como Mejor actriz de reparto por “Michael Clayton”, película de 2007, (Créditos: Warner Bros.)

Grandes estrellas de Hollywood

Por su lado, Moore, quien también alzó una estatuilla de la Academia por Siempre Alice, se une por primera vez al universo del director manchego, aunque tiene una larga data en la industria, trabajando con directores de renombre como Paul Thomas Anderson, Todd Haynes, Stephen Daldry y Neil Jordan. Ella dará vida a una escritora de autoficción y amiga íntima de la madre.

El último nombre confirmado es John Turturro, a quien se conoce por su participación en obras como Separación y el Pinocho de Guillermo del Toro. Él se suma al elenco marcando un nuevo reencuentro profesional con Moore luego de compartir créditos en El Gran Lebowski de 1998. A él también se le recuerda por ¿Dónde estás, hermano? y The Batman.

El último proyecto protagonizado por Julianne Moore es “Secretos de un escándalo”, una producción de Netflix. (Créditos: Netflix)

“El filme habla de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad, habla de la muerte, de la amistad y el placer sexual como los mejores aliados para luchar contra el horror. También habla del dulce despertar con los trinos de los pájaros, en una casa construida en plena reserva natural en New England, donde las dos amigas viven una situación extrema y extrañamente dulce”, sostuvo Almodóvar en el comunicado.

El proyecto de Pedro Almodóvar que fracasó

Aunque el director incursionó en el pasado en proyectos anglosajones, esta será su primera experiencia inmersa completamente en el idioma. No es su primer intento. Anteriormente, estuvo trabajado en una adaptación del libro Manual para mujeres de la limpieza con la producción de Cate Blanchett y un posible protagónico de Yalitza Aparicio. La ambiciosa idea que planeaba filmarse con locaciones en varios países finalmente no se llevó a cabo. “Fue una decisión muy dolorosa para mí. La emoción me cegó, pero ya no me siento capaz de realizar esta película por completo”, confesó a Deadline en 2022.

El último cortometraje de Pedro Almodóvar, “Extraña forma de vida”, une a Ethan Hawke y Pedro Pascal en un western con temática homosexual. (Créditos: Mubi)

Este es el nuevo largometraje del cineasta después de Madres paralelas de 2021, que fue presentada en el Festival de Cine de Venecia, donde su protagonista, Penélope Cruz, fue reconocida con el premio a Mejor actriz. Con el reciente proyecto, Almodóvar se aventura a llevar a Hollywood un poco de su característico estilo español, reconocido por su profundidad y sensibilidad en el tratamiento de las relaciones humanas. El inicio del rodaje está previsto para marzo, mientras que los ensayos ya están en marcha.

A la espera de más noticias relacionadas a La habitación de al lado, puedes ver otras películas de Pedro Almodóvar como La piel que habito y Mujeres al borde de un ataque de nervios, en HBO Max y Netflix, respectivamente.

Pedro Almodóvar dirigirá en Nueva York y Madrir a dos de las mejores actrices de Hollywood. (Créditos: REUTERS/Eric Gaillard)

Por Fiorella Ramírez-Infobae