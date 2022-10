Julián Strassera: “El peronismo del ’85 fue absolutamente funcional a los genocidas”

El hijo del fiscal que encabezó el histórico Juicio a las Juntas opinó sobre la película aseguró que la cinta de Santiago Mitre “es buena” pero cuestionó el rol del Partido Justicialista.

Julián Strassera, hijo de Julio César Strassera, el fiscal que acusó a las Juntas Militares e inmortalizó el alegato del “Nunca Más”, se refirió sobre la película Argentina:1985 semanas después de su estreno y cuestionó con dureza al peronismo por querer apropiarse de la lucha por los derechos humanos y la repercusión del film.

“El peronismo se corrió, no lo apoyó y hasta se negó a integrar la Conadep”, afirmó este viernes el abogado, que en la película de Santiago Mitre es interpretado por el actor Santiago Armas bajo el nombre “Javier”, y pesar de ser un adolescente su participación en la historia es muy importante.

“Me vi en la película, que refleja el juicio y mi historia familiar. La película es buena y cae en un momento oportuno para recordar lo que sucedió en 1985 como consecuencia de la decisión política de Raúl Alfonsín de llevar a juicio a los militares de la Junta”, señaló el hijo del fiscal -que es interpretado por Ricardo Darín-.

En declaraciones al programa Alguien Tiene que Decirlo, por Radio Mitre, agregó que la producción “no deja en claro el decreto 185 del ’83“, que el presidente radical “hizo en soledad”.

Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, los fiscales del Juicio a las Juntas.

“El peronismo del 85 fue absolutamente funcional a los genocidas. (Ítalo) Lúder propiciaba la ley de autoamnistía. No quisieron integrar la Conadep. No hicieron nada a favor de que se esclareciera lo sucedido en la dictadura militar”, aseguró.

Sobre este punto, profundizó: “Le dan una voz a Lúder para que explique el dictado de los decretos de aniquilación de la subversión que arrancaron con Estela de Perón“, Además, criticó: “Y malamente dejan a (Antonio) Tróccoli como un idiota”.

El recuerdo de su padre

En otro tramo de la entrevista, Julián Strassera fue consultado por las críticas contra su padre, ya que antes del Juicio había sido acusado de ser un “colaboracionista”. “No sé si decir que me duele, me parece tan absurdo que le resto importancia”, manifestó.

Ricardo Darín y Peter Lanzani, como Strassera y Moreno Ocampo en “Argentina: 1985”.

“La gente que dice eso es porque sangra por la herida. Son aquellos que no hicieron nada y pretenden desmerecer la figura de quien sí hizo por la lucha de los derechos humanos”, dijo. “Vivíamos muy amenazados”, puntualizó.

Por otro lado, rememoró cómo recibió la noticia de que su padre iba a ser el fiscal encargado de acusar a las cúpulas militares de la dictadura. “Hay una escena que es real. Yo le digo si puede decir que no y él me dice que no“, comentó.

“Cuando supe que la Justicia militar no iba a condenar a los militares y el juicio iba a recaer sobre la Cámara Federal. Cuando se confirmó tuve miedo. Tenía 14 años, estaba en la fiscalía con mi padre y viene un amigo a decirle ‘el juicio viene'”, afirmó.

También cuestionó el rol que la cinta de Mitre le dio a la figura del fiscal adjunto, Luis Moreno Ocampo, con respecto al de Strassera. “Los ponen en un plano de equidad que no es así. El titular de la fiscalía fue mi padre, el adjunto fue Moreno. Sin hacer menos importante su actuación, pero el titular que lleva la acusación fue mi padre”.

“Argentina: 1985”

El letrado apuntó también contra el ex presidente Néstor Kirchner, en particular, y el kirchnerismo en particular. “Dijo que en 20 años de democracia nadie había hecho nada por los derechos humanos. Las causas fueron reabiertas porque hubo una causa abierta; esto empezó con Alfonsín“, insistió.

“Cristina, Néstor y compañía se autoperciben con los abanderados de los derechos humanos. Pareciera que son Rodolfo Walsh, el ‘Chino’ Díaz Lestrem, Alfonsín, mi padre, los jueces, la Conadep… juristas y gente notable que hicieron todo por defender a los derechos humanos cuando ellos no hicieron absolutamente nada”, concluyó.