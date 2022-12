Julia Mengolini a Pampita: “Sos la chica más linda del país y estás con el más idiota”

La figura de “Futurock” se desquitó contra Roberto García Moritán pero la modelo también cayó en la volteada. Mirá.

Julia Mengolini atacó a Roberto García Moritán por su chicana a Ofelia Fernández, pero en su mensaje incluyó a Carolina Pampita Ardohain y generó revuelo en la red.

“Pampita, hermana, estás para más loca. Sos la chica más linda del país y estás con el más idiota”, manifestó la abogada y periodista en Twitter. Cientos de internautas salieron al cruce y le reprocharon que, siendo tan feminista, meta a la modelo en la polémica. Además le cuestionaron que hiciera alusión a la belleza.

“¿Solo por ser linda? Quizás ella es igual, piensa igual. Me parece que no está bueno utilizar las características físicas hegemónicas de ella como parámetro para establecer que merece más. No me cierra el argumento, me parece triste además”, “‘Sos la más lindas del país’ de ella destaca cualidad física. De él, intelectual. Además de que estás reproduciendo una belleza hegemónica con tu comentario. ATRASAS”, “Hasta cuando el argumento cagón y básico ese de ser ‘linda’… Flaca, no todo es físico”, “No está bueno que te pongas a opinar sobre las relaciones de las mujeres. No te olvides de Fito (Páez). Enamorada de la pauta oficial”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Qué pasó entre Roberto García Moritán y Ofelia Fernández

Previo al partido de Argentina y Polonia en Qatar, Roberto García Moritán compartió un provocador video para Ofelia Fernández. El legislador de Juntos por el Cambio fue picante y generó todo tipo de reacciones.