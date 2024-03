Jubilada y activa en Tik Tok: así es la nueva vida de Silvia Süller

La exvedette se encuentra alejada de las cámaras y los flashes.

Silvia Süller fue una exitosa vedette de los 90. Pese a su éxito, hace unos años decidió dejar de ser una figura mediática y tomó otros caminos en la vida que la alejaron de la exposición. Aunque cada tanto vuelve a contar historias polémicas, generalmente vía TikTok, siempre regresa a su estado de tranquilidad.

Fue su hermano, Guido Süller, quien dio detalles de cómo está Silvia en la actualidad. Además, reveló de qué vive y cómo es su relación con ella. Cabe recordar que Guido volvió a tomar notoriedad en las redes recientemente ya que se unió al programa de streaming de Luzu TV ‘Patria y Familia’.

SILVIA SÜLLER

Cómo y de qué vive Silvia Süller

Guido Süller dio detalles del estado actual de su hermana. “Está jubilada, vive de la jubilación. Ella hace todas las noches TikToks en vivo, toda la madrugada. Y eso también, ¿viste lo del cafecito? Pero bueno, en TikTok también le van dando regalos y es como plata. Se adecuó a esta nueva vida”, confesó.

Silvia Süller y Guido, de todas formas, no tienen relación. “Con Silvia no tengo relación. No se puede con ella. Tiene esa cosa de posesión y de querer abrazarte… Es con ella 24 horas, o guerra o muerte directamente”, se apresuró a decir el mediático.