Juanita Tinelli se sumó a las tendencias de la temporada y apostó por un arriesgado cambio de look

Cada vez más afianzada como modelo, la hija menor de Marcelo apostó por una nueva tonalidad para su cabello

El invierno se instaló con fuerza en el mundo de la moda y las celebridades ya despliegan apuestas audaces no solo en prendas, sino también en accesorios y cambios de estilo que permiten combinar con las tonalidades de la temporada. Entre quienes se animan a experimentar destaca Juanita Tinelli, comprometida con encontrar su identidad visual en cada estación del año, y que volvió a cautivar a sus seguidores con un giro radical en su imagen.

Mientras consolida su trayectoria en el modelaje a través de campañas, redes sociales activas y pasos firmes en las pasarelas, la hija de Marcelo Tinelli reafirma su lugar como it girl y referente de tendencias. La joven sostiene en sus publicaciones una variedad de estilos: desde minilooks enfocados en la sensualidad, hasta ropa holgada y confortable para momentos informales, demostrando versatilidad y atención al detalle. Este invierno, además de seguir los dictados de la moda en prendas, Juanita puso el acento en su melena, alineándose con los colores dominantes de la temporada.

A tono con las preferencias de la estación —bordó, negro y mocha—, la influencer dejó de lado su tradicional castaño claro, característico del verano, y sorprendió con nuevo color de cabello. Eligió un negro azabache, brillante y profundo, que representa la vertiente más intensa del total black. La transformación se evidenció tanto en su feed como en publicaciones de su estilista, donde se la vio con una remera negra con un recorte en el pecho y detalles de encaje, reforzando el aire dark que eligió lucir durante los próximos meses de fríos. Así, se suma a la elección de reconocidas figuras como Valentina Zenere, Oriana Sabatini y Zaira Nara, que también apostaron al tono oscuro en sus cambios de imagen invernal.

Juanita apostó por el pelo corto y de color negro

El cambio resulta aún más notorio al comparar el nuevo look con la apariencia que lucía hasta hace pocas semanas. La menor de las hijas del conductor hasta hace algunos días llevaba el pelo largo hasta la cintura, de tono miel, que resaltaba la calidez de su imagen durante las temporadas más luminosas. Ese estilo, suave y en tonos claros, reflejaba una versión delicada y natural de la influencer, muy en sintonía con los días de verano y las tendencias bohemias o románticas. El paso al negro azabache supone no solo una actualización en línea con el invierno, sino una declaración de personalidad y actitud, mostrando su voluntad de experimentar y su versatilidad como modelo y creadora de tendencias.

La reacción de los seguidores fue inmediata, destacando la adaptación de la tendencia y el equilibrio con la belleza natural de Juana y no tardaron en compararla con Kendall Jenner, una de las hermanas Kardashian y modelo. Su nuevo look se integra a la serie de propuestas que la influencer comparte constantemente, donde los detalles —desde la ropa hasta el color del cabello— revelan una búsqueda consciente de estilo y creatividad personal. Atenta a lo que la moda puede ofrecerle en cada momento, no teme al cambio y encuentra inspiración para cada transformación, reafirmando su perfil como referente para una generación marcada por la innovación y la experimentación estética.

La menor de las hijas de Tinelli dejó los tonos claros por el pelo negro (Foto: Instagram)

Este gran cambio en su apariencia se dio algunas semanas después de confirmar su separación con Camilo Castagnola, polista con el que estuvo saliendo durante varios meses. Esto lo hizo por medio de sus redes sociales, con un corto, pero contundente mensaje: “No, pero toda la gente que pasa por tu vida te deja un aprendizaje. Agradezco mucho eso y sin rencores”, expresó la modelo, que reparte su tiempo entre París y Buenos Aires y ahora luce renovada, para encarar una nueva etapa en su vida.



Por Lucía Consiglieri -Infobae