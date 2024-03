Juana Viale: “Milei es reaccionario cuando algo no es acorde a su pensamiento”

La actriz y conductora Juana Viale entró al terreno político y se pronunció sobre la crisis económica que atraviesa el país. Lamentó la situación actual pero dijo que todavía no se puede evaluar la gestión de un Gobierno que lleva poco tiempo. Además, habló sobre el posible cierre del Cine Gaumont, polémica que involucró a su abuela Mirtha Legrand.

“Tengo esperanza, pero los cambios se sufren. Creo que la Argentina con el Gobierno que tenemos hoy en día es doloroso, ojalá se logre un cambio. Me parece que no se puede condenar un Gobierno en sus primeros cien días. Es una papa caliente”, manifestó en diálogo con Jonatan Viale en Todo Noticias (TN).

En este sentido, la conductora consideró que la imagen del presidente Javier Milei se mantiene igual que en el momento que fue electo y agregó: “Al argentino no se le puede pedir más paciencia, pero también entiendo que es un voto que se sostiene. No aumentó ni la imagen negativa ni positiva”.

“La gente que sufre y más le cuesta, el que sostiene el voto de Milei, es el que más la está padeciendo. Hay mucha gente mayor también que lo votó”, amplió la actriz y luego insistió: “Para hacer un cambio hay que hacer cosas distintas”.

En otro momento de la entrevista, el periodista la consultó a Viale sobre el cruce que mantuvo su abuela con el presidente libertario por el posible cierre del histórico Cine Gaumont.

“Me parece que el presidente es reaccionario cuando algo no es acorde a su pensamiento. Y es raro, porque él es libertario, debería tener más libertad para las posturas”, manifestó la conductora en referencia al mensaje de Milei en el que el Presidente sugirió que Legrand debería comprar la mítica sala para garantizar su continuidad.

Sobre esa sugerencia, dio a entender que es inviable, aunque acotó: “Mi abuela siempre ayudó a los artistas, su vida es eso. Ojalá lo pueda comprar, me encantaría“.

El cruce entre Mirtha Legrand y Javier Milei

La actriz y conductora Mirtha Legrand calificó de “desagradable” y “ridícula” la actitud del presidente Javier Milei, quien ante sus críticas por el proyecto de cerrar el emblemático cine Gaumont, compartió una publicación en redes que proponía que la diva comprara la histórica sala del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Legrand criticó al gobierno por su proyecto de cerrar el Gaumont, por lo que el presidente retuiteó la publicación de un periodista y politólogo que sugería: “Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine GAUMONT-LEGRAND y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales”.

En una entrevista telefónica con Diego Pérez en el Canal de la Ciudad, la conductora respondió a la sugerencia del presidente.

“No corresponde. Fue una opinión simplemente, no fue para decir que compre el cine. Es ridículo, ridículo. Te da cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir, si al gobierno no le gusta mucho, o le molesta a alguien, te van a retrucar. Es desagradable. No dije nada malo”, se defendió.