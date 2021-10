Juana Viale eligió bando en la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

La conductora opinó en la mesaza del Wandagate, cuestionó a Mauro Icardi y reveló que tiene más afinidad por una de las involucradas

Juana Viale se refirió este sábado a la escandalosa crisis de pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que involucró a Eugenia “la China” Suárez. La conductora tomó partido en La noche de Mirtha (eltrece) por una de las involucradas en el conflicto.

En la mesaza se sentaron Miguel Ángel Pichetto, Diego Cabot, Roberto Cachanosky y Adriana Amado. La única invitada mujer del programa pidió al inicio del programa hablar “de Wanda Nara también, porque sino tanta política…”, y la nieta de Mirtha Legrand se lo concedió.

En un momento, Juana le consultó a la periodista y socióloga por qué los políticos esquivaban tanto los temas populares, como el conflicto entre la representante de Mauro Icardi y la exCasi Ángeles. En este debate, le consultó a Pichetto si era “team Wanda o team China”, una premisa que estuvo vigente toda la semana pasada, también respondida por los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires de las próximas elecciones legislativas.Juana Viale tomó partido en el conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez

“Me parece poco relevante en función de los problemas que tiene la Argentina”, respondió el auditor general de la Nación. En este sentido, Amado le quitó peso y le propuso al político tomarlo como “un momento de distensión”. De esta manera, el excompañero de fórmula de Mauricio Macri señaló: “Yo con la vida privada de la gente trato de no meterme”, pero se animó a ir más allá y dijo: “Yo pienso que la más libre es la China”.

Tras esta afirmación, Juana compartió su postura al exclamar: “¿Viste? Era eso, una opinión. Yo soy fan de la China también. Hermosa mujer por demás, pero muy linda”.

Al inicio del programa, la conductora había deslizado su posición en el conflicto cuando Amado se identificó como partidaria de Wanda Nara y confió: “Le sigo la carrera desde antes de Maxi López”. En ese momento, Viale sentenció: “¿Qué hacía Wanda antes de Maxi López?”. Con una sonrisa en el rostro, la también periodista y activista cívica respondió: “Intentaba ser famosa”.

En ese momento, Viale adelantó que iban a tratar el escándalo de la semana, y remarcó: “Vamos a hablar de Wanda, de la China, de Icardi que es un gran… futbolista. No me salía, pero bueno, ahora no va a ni entrenar porque anda mal ‘del corazón’, pobre. Sí, pobrecito”. Al darse cuenta que estaba tomando partido y que sus comentarios podrían traer repercusión, se dijo a sí misma: “Me fui de eje…. volvé, Juana. No opines”.