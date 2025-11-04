Juana Tinelli: qué dice la amenaza que recibió y quién es el poderoso empresario que nombra en su denuncia

La hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles acudió a la Justicia luego de que una persona la llamara por teléfono y le hiciera una dura advertencia sobre su familia

El sábado a través de un extenso posteo que compartió en sus redes sociales, Juana Tinelli -la menor de las hijas de Marcelo Tinelli- contó que desde hace un tiempo sufre amenazas. El hecho que hizo que la modelo decidiera acudir a la Justicia fue un llamado telefónico que recibió el miércoles pasado por la mañana. Hoy, la joven cuenta con un botón antipánico y con una consigna policial en la puerta de su casa.

Según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles denunció que recibió una llamada telefónica el día 29 de octubre por la mañana. Luego de preguntarle si era Juana Tinelli, le dijeron que “ella y toda su familia se tenían que empezar a cuidar mucho mucho”. Asustada por la situación, la modelo fue a hacer la denuncia acompañada por su abogado, Ariel Liniado, quien tomó el caso junto a su socio, Juan Villanueva.

Juana Tinelli junto a sus padres: Marcelo Tinelli y Paula Robles

Luego de que se filtrara el fin de semana la información sobre el pedido de un botón antipánico de la modelo ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, tanto los fiscales que intervienen en el caso como los letrados defensores decidieron mantener la situación lejos del ojo público. Según argumentan, se trata de un tema sensible que si bien afecta a personas muy famosas merece reserva. “La investigación está avanzando”, aseguraron.

El nombre que se menciona en la denuncia

La repercusión de la denuncia creció, tras la difusión de parte del escrito, en donde se puede leer a Juanita Tinelli contando cómo se presenta la persona que la amenaza. “Recibí en mi teléfono celular una llamada desde un número oculto. Al atender, una voz masculina me preguntó:“¿Vos sos Juana Tinelli?” A lo que respondí: “Sí ¿quién habla?” El hombre me contestó: “Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho”. Acto seguido, cortó la comunicación”, le relató la hija del conductor a la Justicia.

Continúa Juana con su relato en la denuncia: “Debido al estado de nerviosismo que me provocó esa amenaza telefónica, borré el registro de la llamada”.

“Ignoro quién es la persona que efectivamente realizó la llamada, aunque el nombre involucrado (Gustavo Scaglione) no me resulta ajeno, por ser de público conocimiento que mantiene un conflicto económico con mi padre, Marcelo Tinelli, del que soy completamente ajena”.

“Pongo en conocimiento de la Fiscalía que el conflicto entre mi papá y Gustavo Scaglione nace a partir de una supuesta deuda que tendría mi padre con el empresario. No conozco mayores detalles sobre el tema”.

“Creo que la expresión del nombre, en ese contexto, no fue casual, sino que constituyó un mecanismo de intimidación directo, orientado a generar temor mediante alusión deliberada a un conflicto mediático y familiar preexistente”.

Quién es Gustavo Scaglione

Gustavo Scaglione, de 64 años, es el flamante dueño de la emisora líder en audiencia de la TV argentina: Telefe. Pagó 95 millones de dólares.

Su primera incursión en los medios fue en 2015 con la compra del 55 por ciento de las acciones de Televisión Litoral, un multimedio de Rosario que tiene como nave insignia a Canal 3, Radio 2 y el portal Rosario 3. Dos años después, llegó la oportunidad de quedarse con La Capital, el diario más tradicional de Rosario, junto a la señal radial LT8, que atravesaba una profunda crisis. Con el multimedios también adquirió los diarios UNO de Santa Fe y Paraná, y radios que iban dejando por el camino en el interior del país Daniel Vila y José Luis Manzano. Con esa operatoria arrancó su relación comercial con los mendocinos, dueños de América en Buenos Aires.

Al tiempo, llegaron nuevos negocios con el mundo de la prensa porteña. Con Canal 13, que repite los contenidos de Canal 3, cimentó una relación que derivó luego en la adquisición del Canal 6 de Bariloche. Con Telefe, el vínculo se afianzó a través de la compra de un canal en Tucumán, estrategia que luego se repitió en Salta y Bahía Blanca.

Su desembarco en Buenos Aires llegó en 2024 cuando le compró a Gabriel Hochbaum el 10 por ciento de las acciones de América. Recientemente, junto a sus socios Vila, Manzano y Claudio Belocopitt, el empresario desembarcó en la señal de Martínez.

Ante la difusión de la demanda, Juan Villanueva, el abogado de Juana Tinelli, aseguró a LA NACION que es muy poco probable que quien amenaza lo haga con nombre y apellido por eso, no creen que el poderoso empresario esté involucrado con este hecho. “Ella no menciona a Scaglione, la persona que llamó le dijo: ‘Hola, soy Gustavo Scaglione’. Es muy poco probable que una persona que amenaza diga quién es; es el contenido de lo que le dijeron por teléfono. No está denunciado Scaglione”, aclaró el letrado.

La palabra de Gustavo Scaglione

Al ser mencionado como presunto responsable, el empresario realizó un descargo: “De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando“, aseguró en diálogo con Marina Calabró esta mañana. “Ya le pasé todo a mis abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia. Ahora voy a ejecutarle todo”, agregó el actual dueño de Telefe en referencia a la deuda que el conductor mantendría con él por más de 10 millones de dólares.

El posteo de Juanita Tinelli

A través de su cuenta de Instagram, Juana Tinelli sorprendió el sábado con una preocupante historia: “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”.

El mensaje prosiguió: “Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”.

Lo que también llamó la atención fue que en ese mismo mensaje Juana cuestionó a su padre. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá tomó en los últimos años. Creo que esas acciones lo llevaron a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, dijo.

La foto que subió Tinelli junto a su hija Juana

En tanto, Tinelli expresó al respecto: “Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros”. “Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó y estoy ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, agregó en sus historias de Instagram.

“Como se darán cuenta en su posteo [el de Juanita], se trata de un tema familiar y muy íntimo que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia. Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber la voy a comunicar. Muchas gracias”, cerró el conductor sin dar mayores precisiones sobre la denuncia.