Juan Sebastián Verón: “Quise hablar con Diego y me dijeron que ya no era él”

La Brujita Verón dio una entrevista televisiva donde se refirió a su enemistad con Diego Armando Maradona: quiso contactarse con él pero no lo dejaron. Mirá el video

Diego Armando Maradona y Juan Sebastián Verón han pasado por diferentes momentos en su relación y el Diez, al momento de partir físicamente de este mundo el 25 de noviembre de 2020, estaba enemistado con la Brujita por cuestiones personales.

El vínculo Maradona-Verón

En un partido amistoso jugado en Roma en octubre de 2016, Diego y Verón se cruzaron en el entretiempo luego de que el astro futbolístico lo increpara en el césped. “Verón me traicionó. Ahora se hace el dirigente. Conmigo no da un paso adelante. Yo no quiero saber nada con él ni con el padre”, dijo el Diez en aquel entonces.

Hoy, Verón dio una nota televisiva con ESPN F90 donde reveló que quiso comunicarse con Diego pero no le permitieron la charla porque Maradona “ya no era él”.

“Me hubiera gustado, me hubiera encantado tener una charla. La quise tener, pero fue difícil. En el medio hubo una recomendación de ‘mirá que ya no es él’. Y no se pudo”.

Las declaraciones de Verón sobre Maradona

Verón cerró: “Se habló mucho. Es difícil hablar, es complejo no tener del otro lado una respuesta, pero yo sé bien la relación que tuve, sé bien lo que hice en ese momento de selección dentro de la selección, que aparte de jugar, sin tener el título, estaba encomendado para otras cuestiones que pasaban muy por alrededor. Y tuve una charla con él después del primer partido. Sé bien lo que me dijo y lo que le dije”.