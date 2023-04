Juan Schiaretti: “El peronismo tiene que dejar de ser colonizado por el kirchnerismo”

El gobernador cordobés, quien acumula ya tres períodos en el cargo, se encuentra tejiendo el armado de un nuevo espacio político que salte por arriba de la grieta, condición fundamental, según su perspectiva, para superar los años de decadencia y cambiar la matriz productiva del país.

¿Cómo impacta la sequía en Córdoba y cómo estás viendo las consecuencias económicas que va a tener, no sólo por el campo, por ejemplo, la mitad de camiones que trasladan lo que se produce, todo el derrame que genera, no son simplemente las exportaciones?

En Córdoba pega muy fuerte, porque es una provincia agroalimentaria y pesa el sector agropecuario casi el doble en el PBI provincial, de lo que pesa en el PBI nacional, para que tengamos una dimensión de la importancia que tiene el campo para nuestra provincia. Por eso lo cuidamos permanentemente y por eso lo defendemos con uñas y dientes. Y hoy precisamente estuvimos trabajando con nuestro ministro de Agricultura con la Mesa de Enlace, donde se amplió el área de emergencia, son más de cuatro millones de hectáreas y está previsto que quien se quiera incorporar, quedando fuera de esas áreas, se puede incorporar y estamos tomando medidas para ayudar a los productores, ésta es la realidad. Y sin duda se siente en todas las actividades conexas, porque Córdoba tiene 427 municipios en comuna y muchos dependen absolutamente de cómo funciona el campo. Cuando al campo le va bien a Córdoba le va bien, y cuando el campo tiene situaciones de dificultad, sin duda impacta sobre todo en esas ciudades que están en lo que nosotros llamamos “pampa gringa”, que ya se expandió la frontera agropecuaria hacia el norte, ya no es más pampa gringa, es la mayoría del interior de la provincia. Y en relación a lo nacional, sin duda no terminan de valorizar cuántos miles de millones de dólares son los que va a perder Argentina de divisas, arrancaron pensando que podrían ser 15 mil, después dicen 20 mil, ahora que es más. Lo que me parece que eso sin duda trae consecuencias para la economía. Pero me parece que lo que pone en blanco sobre negro es la errada política impositiva que tiene el Estado argentino con el campo, o sea, las retenciones son impuestos que no existen en ningún lado de América Latina, no existen en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Brasil, ni en ningún lado, no existe en Europa, y no existen en Asia, y eso penaliza la producción. Y ahora que hay sequía se hace más dramática la evidencia de que este mal impuesto, hay que bajarlo gradualmente hasta eliminarlo y ponerlo a cuenta de ganancias. Y es un planteo que venimos haciendo siempre desde Córdoba, pone con dramatismo la evidencia de lo malo que es este impuesto ahora que el sector agropecuario entra en dificultades por esta sequía, y sin duda, va a impactar la falta de dólares porque impactará en el desarrollo de la economía argentina. Va a caer dos o tres puntos el Producto Bruto, fruto de la sequía y de impactar también en toda esta carencia de dólares que está sufriendo la Argentina.

En el caso de la Argentina en su conjunto dice que alrededor de 3% significaría la caída del PBI. En el caso de Córdoba entonces es un poco más.

Es un poco más, porque tiene más incidencia, no lo tenemos valorizado porque tiene más incidencia el campo. Y además de la sequía pasó un fenómeno raro, que en febrero hubo días que hizo frío y hubo zonas que tuvieron heladas, además de la sequía tuvimos que soportar heladas en febrero.

Cada gran sequía generó desborde cambiario, la anterior marcó el comienzo del fin de Macri y hay forma de reducir ese riesgo. En Brasil el 50% del campo tiene riego artificial y en Argentina solamente el 15%, ¿el riego podría solucionar estos problemas climáticos acrecentados con el cambio climático?

En primer lugar hay que resolver el tema de las retenciones, porque no hay un país que tenga retenciones en América Latina. Eso es clave para impulsar la producción y no castigarla, porque si hay una característica del gobierno kirchnerista, es que trata al campo como su enemigo, en vez de cuidarlo como uno de los sectores dinámicos por excelencia y el que nos puede traer divisas. Esto me parece que es lo primero que Argentina tiene que cambiar.

¿La menor rentabilidad por las retenciones hace que no se invierta en riego artificial para cubrirse los momentos de sequía?

En Córdoba lo que es la zona central hacia el norte de la provincia, que es donde se expandió la frontera agropecuaria estas últimas dos décadas, sí se utiliza más el riego, probablemente no hay tradición de riego en la zona sudeste, la pampa gringa.

Llueve.

Llueve siempre, hasta que viene una sequía y te muestra que el riego es necesario que esté. Y creo que hay otra cosa que también es necesario que Argentina aplique y que el gobierno nacional tiene que impulsar, que es el seguro multirriesgo agrícola.

¿Cómo es eso?

Es un seguro que es para cuando hay sequía, para cuando hay granizo, para cuando hay inundación que se utiliza en otros países del mundo y que estabiliza la rentabilidad de los ingresos a los productores, porque siempre es mejor soportar eso un poquito.

Como el seguro del auto.

Claro, es como si tuvieras que pagar una prepaga, siempre conviene pagar un poco todos los meses y cuando lo precisás no tenés que encontrarte en dificultades severas, que es otro elemento que nosotros queremos impulsar también, que el Estado Nacional ayude a que se pueda concretar el seguro multirriesgo.

Te reuniste con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y con Bordet de Entre Ríos, para celebrar los 25 años de la Región Centro, de allí surgió un documento que, entre otras cosas, reclamaba una baja gradual de las retenciones a las exportaciones y todo el sector agropecuario, ¿cómo sería en el caso de que te tocara ser presidente de la Argentina para, al mismo tiempo, solucionar el déficit fiscal e ir bajando las retenciones?

Porque son un mal impuesto las retenciones y lo que Argentina tiene es una cantidad de impuestos que penalizan la producción. Pero no cobra los impuestos que se cobran a todo el mundo, es muy simple. Tenemos que simplificar el sistema tributario y cobrar los impuestos, no tener el nivel de evasión que hay en el país que hace que el que paga al final termina pagando muchísimo, porque termina teniendo una presión fiscal enorme. Me parece que por ahí va el ataque al desbarajuste impositivo que tiene Argentina. En relación al equilibrio fiscal, no se trata de hacer un ajuste salvaje, se trata de evitar superposición en función del Estado Nacional, el Provincial y Municipal, se trata de que los subsidios de la energía lleguen a quienes lo necesitan. Yo soy de clase media, no preciso que me subsidien la energía. Se trata también que las empresas públicas no sean deficitarias, y no entro en una discusión ideológica si una empresa es pública o es privada, digo, la empresa no puede dar déficit. En Córdoba tenemos la Empresa Provincial de Energía que es pública y paga impuesto a las ganancias porque da utilidades. El Banco Provincia de Córdoba es público y paga impuesto a la ganancia porque da utilidades. O sea, no hay ningún motivo para que una empresa pública tenga déficit. Si hay que subsidiar algo, se subsidia delTesoro, y a los que precisan. Tocando esas tres cosas, sin necesidad de atacar a los sectores vulnerables, se puede resolver el tema del déficit fiscal en Argentina. Por un lado, atacando las causas como las que mencioné recién, que originan que el déficit fiscal sea grande. Y por otro lado, simplificando y sacando los impuestos que son distorsivos y penalizan la producción.

