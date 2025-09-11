Juan Pablo Luque: “No hay ventas ni consumo y cada vez más empleados pierden su trabajo”

El candidato a diputado nacional por Unidos Podemos expresó su preocupación por la crisis que atraviesa el comercio en toda la provincia. Tras reunirse con el secretario del Centro de Empleados de Comercio, advirtió sobre la falta de medidas reales para reactivar el consumo y proteger el empleo.

La fuerte recesión económica que atraviesa el país golpea con especial dureza al comercio, uno de los sectores que más empleo genera. La caída del consumo, el cierre de locales y los altos costos operativos son parte de un escenario que preocupa a trabajadores, comerciantes y referentes políticos.

En ese contexto, el candidato a diputado nacional por Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, volvió a poner el foco en la necesidad de políticas urgentes para sostener la actividad y evitar una crisis aún mayor.

Luque manifestó su preocupación por la crítica situación que atraviesa el sector comercial en toda la provincia. No hay ventas, no hay consumo, los alquileres y servicios están por las nubes, y cada vez más empleados pierden su trabajo por cierres o ajustes, señaló.

Luque mantuvo un encuentro con el secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Comodoro, José González, con quien analizó en detalle el panorama actual del sector. “Lo que vivimos es una realidad que duele y que es consecuencia directa de políticas económicas erradas, que profundizan la recesión y no contemplan a un sector clave para la economía local y provincial”, explicó el candidato.

Durante la reunión, de la que también participó el diputado provincial y presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Horacio Pais, coincidieron en la necesidad urgente de generar marcos legislativos que reactiven el consumo, protejan al pequeño y mediano comerciante y brinden herramientas concretas para sostener los puestos de trabajo.

En ese marco, Luque advirtió: “Las medidas no pueden ser solo anuncios de campaña. En Comodoro Rivadavia se perdieron 5.000 puestos laborales en el petróleo y eso va a continuar repercutiendo como una cascada en el comercio y en todos los sectores”.

Además, remarcó el rol que espera asumir desde el Congreso: “Desde el Congreso vamos a tener la responsabilidad de impulsar leyes que apunten a la recuperación del comercio y que eviten más cierres, más tristeza y más familias sin ingresos. Hay que volver a poner al trabajo y a la producción en el centro del debate político”, señaló.

Luque denunció que parte del Poder Judicial es funcional a la política: “Nunca creí que iban a ser parte de estas maniobras”

El exintendente de Comodoro Rivadavia y actual candidato a diputado por Chubut habló en diálogo con Buen Día Comodoro, por SETA TV, sobre las elecciones del pasado domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria ganó por 14 puntos sobre La Libertad Avanza. Asimismo, se refirió a las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

“Sí, muy ansiosos después de las seis de la tarde para ver qué pasaba en Buenos Aires. Era clave mirando hacia octubre. Ganar o perder no era menor y ganar con la diferencia que ganamos fue una bocanada de aire fresco, porque es el comienzo real que de cara al 26 de octubre en Chubut prácticamente va a ser algo parecido”, comenzó diciendo Luque.

“Ojalá que sucedan resultados similares y nos permita en toda la Argentina mirar con esperanza al 2027, para que tanta crueldad, insensibilidad y todo lo que representa el gobierno de Milei, que tanto daño nos hace”, agregó.

“La elección fue en la provincia de Buenos Aires, y quien gobierna es Axel Kicillof. Creo que desde algún punto de vista es un espaldarazo muy fuerte hacia Axel y hacia todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires y hacia todos los que trabajaron, como dijeron todos los que armaron un poco esta ingeniería para lograr lo que se logró en el día de ayer. Allí salió bien. Esa generosidad que se vio dentro de nuestro esquema político es importante, cosa que hace un tiempo no se veía”, señaló.

“El gran perdedor es el gobierno nacional, porque la provincia de Buenos Aires representa justamente un termómetro muy importante en Argentina. Perdió en sectores productivos donde históricamente el peronismo no ganaba”, expresó el candidato a diputado.

Por otra parte, se refirió a las palabras de Javier Milei, tras la elección. “Me gustó la autocrítica; me parece que a veces es importante. Muchas veces en política es difícil, el día que perdés una elección, tener la humildad de hacerlo. A veces uno se guía más por las pasiones, por el enojo, por la bronca, y es valioso que lo haya reconocido”.

“Me parece importante, sí, esto que dijo Axel Kicillof, que fue para mí muy, pero muy importante para la Argentina, al pedirle públicamente que de una vez por todas lo atienda el presidente, que se reúnan y que puedan establecer una agenda de trabajo. Sobre todo hoy, quien es el líder de nuestro espacio político, uno de los líderes más importantes de cara al futuro. Si me preguntas a mí hoy, el único candidato a presidente de la nación con fortalezas concretas en el momento que estamos viendo para poder hacerlo en 2027”, explicó.

“Nosotros estamos muy contentos y muy convencidos de que el 26 de octubre es una batalla importantísima para poder seguir sosteniendo en el Congreso de la Nación la defensa frente al desastre que han querido hacer con los jubilados, con las personas con discapacidad, con las universidades públicas y con los sectores productivos, que en ningún caso lo han logrado”, señaló Luque.



