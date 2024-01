Juan Martino habló sobre la denuncia de Flor Moyano

El actor habló por primera vez de la grave acusación que hizo su excompañera de El Hotel de los Famosos 2 el año pasado en su contra. Mirá.

Juan Martino rompió el silencio en Intrusos (América TV) sobre la denuncia que le hizo Flor Moyano por abuso sexual y mostró videos como pruebas a su favor.

El actor asistió al ciclo de Florencia de la V para dar su versión sobre lo denunciado por Flor Moyano hace un año, cuando aseguró que Martino había abusado de ella en El Hotel de los Famosos 2 (El Trece).

Qué dijo Juan Martino sobre la denuncia de Flor Moyano

En relación a por qué tardó tanto tiempo en salir a defenderse, Juan Martino manifestó: “Estaba destrozado, estaba mal, estaba confundido, aturdido. Me costaba salir de mi casa“.

El hermano de Majo Martino afirmó que “algo” le generó a Flor verlo cenar con algunos de los excompañeros del reality: “Después de esa cena en Mar del Plata, fue la denuncia. Yo estaba tranquilo porque no pasó nada, a mí creo que me jugó una mala pasada que el programa haya cambiado de horario. La edición no me dejó bien parado, pero de cualquier manera yo sé que no hice todo bien“.

Finalmente, Juan reveló cómo se sintió al verse denunciado por Moyano públicamente: “Me entero de la denuncia por la tele y me bajó la presión, me acuerdo que estaba parado mirando el programa donde ella estuvo y me caigo para atrás. En realidad, todavía no estaba hecha la denuncia formal, se hizo después; pero ahí dijeron una serie de cosas que yo no las podía creer. Yo estaba desolado, no entendía nada y sentí que estaba, de golpe, en una película de terror“.

Además, Martino comentó que la producción del reality nunca le dio información sobre el motivo por el que habían decidido sacarlo del ciclo: “A mí me llaman y me dicen: ‘Juan, lamentablemente vamos a tener que separarlos a vos y a Flor’. Yo pensaban que nos iban a separar de equipo y me dicen ‘no, no, te tenemos que separar del juego porque ella se siente mal, se siente incómoda por algunas cosas que vos le dijiste y que la psicóloga y la producción decidieron que era lo mejor separarlos’“.

“Teníamos una relación que estaba buena, estaba linda… Que eso también me dolió un montón, porque yo estaba involucrado con ella de verdad y yo sentía que ella estaba involucrada conmigo“, agregó Juan. Por otro lado, el actor expresó lo que considera que pudo haber hecho que Moyano se enojada con él: “Yo creo que fueron un cúmulo de cositas que a ella le molestaron. En juego yo le dije que no iba a poder porque era muy sensible, que si no mostraba algo para atraer, más que estar en relación conmigo… Ahí digo: ‘hagamos algo, porque sino te va a costar, sos muy sensible…'”.

“Nunca la insistí para tener sexo… Yo estoy en la cama, acostado con ella, le pregunto si me puedo sacar la remera. Pasan 40 minutos de charla y le digo: ‘¿che, en serio, me puedo sacar la remera?’. Y me dice: ‘sí, te estaba jodiendo‘. A mí me duele que se contó una historia muy deformada para hacerme quedar a mí como el malo de la película“, enunció Juan.

Mimí Alvarado ha sido una de las principales defensoras mediáticas de Martino y él se mostró agradecido de haberla tenido cerca en el programa: “Cuando Mimí cuenta que nos bañamos los tres, ella en malla, Flor y yo desnudos completamente, pero porque había una confianza porque nos bañábamos muy seguido juntos. Ella dijo que era algo común, que pasaba seguido entre todos… Mentira, nunca nadie se bañó así… Creo que a Mimí me la mandó mi viejita, es mi ángel de la guarda. Estuvo en situaciones muy claves, estuvo en esta noche que mostramos recién, en la ducha, en la cama de al lado de la cama donde yo estaba con Flor, ella vio a dos personas besándose, acariciándose, nunca y un no o un sí“.

Juan mostró varios videos en los que se puede ver que Flor se veía disfrutar del intercambio que tuvieron en la cama, específicamente, en el hecho que ella denunció como un abuso. Luego, otro clip mostró a Flor bailando y cantante al día siguiente del supuesto hecho de violación, por lo que Martino manifestó: “Ella puso en la denuncia que la mañana siguiente ella se levantó muy mal, sin querer hablar, sin querer hacer nada, eso está en la denuncia… ¿En los videos ustedes vieron a una persona que está en shock y paralizada? No coincide con la declaración“.

Martino confesó que pensó en quitarse la vida a raíz de esta denuncia: “Yo estaba desesperado… Sí, (intenté hacer una locura). Hubo un día en el que no me podía levantar de la cama. Yo hasta el día de hoy estoy tomando pastillas para dormir, un día tomé de más y estaba en un estado medio raro, y dije ‘bueno…’“.