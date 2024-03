Juan Manuel Olmos: “Estamos viviendo una realidad distópica”

El exfuncionario de Alberto Fernández habló con el Presidente por el traspaso de Gobierno; la comparación con el exmandatario riojano y el significado de una potencial llegada del Papa Francisco al país

Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández y ahora titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), participó de la transición para el comienzo de la administración de Javier Milei. Con vínculos con el Papa Francisco, en una entrevista con Carlos Pagni en LN+, contó cuál es su percepción sobre una eventual visita del sumo pontífice al país, dio una definición sobre el líder de La Libertad Avanza (LLA) y detalló lo que le dijo sobre el expresidente Carlos Menem.

“Le dije que si se quería comparar en el espejo de Menem pensara en que él tuvo un alianza con la CGT, tenía mayoría en ambas Cámaras, tuvo al Partido Justicialista y tenía mayoría en la Corte Suprema”, relató en referencia a la charla que mantuvo con el ahora mandatario cuando el 23 de noviembre se reunió con Milei en la Quinta de Olivos.

La mención al dos veces presidente tiene que ver con que, en reiteradas ocasiones, el Presidente lo mencionó como una referencia a seguir. “En ese espejo que se mira Milei, va a tener que mirar también la construcción de poder y la política, y la ampliación de bases que hizo Menem para poder llevar adelante un programa de gobierno”, recordó Olmos y diferenció la capacidad que tuvo el exjefe de Estado para sellar pactos y tejer alianza a fin de implementar las ideas que quería llevar a la práctica.

“Menem triunfa porque primero hace un pacto con (Antonio) para resolver la interna; después, las herramientas económicas que tuvo para hacer la transformación neoliberal que hizo fue a partir de dos herramientas jurídicas: la ley de emergencia económica y la de reforma del Estado, las dos tuvieron un amplio consenso porque las negoció con [Raúl] Alfonsín para tomar el gobierno antes de tiempo, incluso su reelección fue producto de otro pacto, que es el Pacto de Olivos”, rememoró.

En medio del impacto que significó para el peronismo la derrota y el triunfo de una tercera alternativa que se impuso también a Juntos por el Cambio (JxC), el funcionario de la AGN consideró que el ascenso de Milei al poder fue resultado de “un sentimiento colectivo de bronca, de frustración transformada en bronca que comenzó con parte del electorado durante el gobierno de Macri y, luego con el Frente de Todos durante el gobierno de Alberto”.

“Esas dos frustraciones de la confianza que se había depositado en los gobiernos, la insatisfacción que provocaron produjo un corrimiento hacia lo que podemos llamar antipolítica, anticasta, algo que fue profundizado por la pandemia”, analizó.

Pese a las diferencias y a la excentricidad del presidente, Olmos descartó que el titular del Ejecutivo esté “loco” y puso como ejemplo que el viernes, durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei anunció la eliminación de las pensiones vitalicias de expresidentes y vicepresidentes. Sin embargo, remarcó Olmos, la normativa alcanza también a los jueces de la Corte Suprema. “A ellos no los nombró, no creo que coma vidrio. El loco come vidrio, quema la plata, cruza la calle con el semáforo en rojo, pero no lo veo. Creo que tiene un concepto muy dogmático y por momentos mesiánico de ser el elegido, habla de Moisés y de su comparación”, destacó.

En ese punto, basándose en la cercanía que tiene con el Papa, Olmos estimó que una visita del líder de la Iglesia Católica “sería una presencia espiritual y mucho más sólida de la que quiere encarnar en este momento una posición cuasi religiosa que está en manos del Poder Ejecutivo”. Sin embargo, remarcó que la llegada de Jorge Bergoglio al país “dependerá de su salud y de una gira que tiene que hacer por Asia”. “A partir de ahí tomar una decisión, tiene ganas de venir y ser recibido por todos los argentinos sin diferencia”, expresó.

El rol del Estado y los gobernadores

Identificado en el peronismo, Olmos calificó como “una distopía” pensar en un país donde “el Estado no interviene para equilibrar las injusticias y los desequilibrios propios que provoca el mercado,”, así como que “se vuelva a pensar en el reemplazo del Estado por el mercado”. “Porque el Estado se haya transformado en ineficaz en muchas de las políticas que desarrolla, no creo que la mayoría de la sociedad quiera amputar esas políticas, lo que exige es que se desarrollen eficazmente, que lleguen a la gente”.

Por otra parte, tras la convocatoria al denominado “Pacto de Mayo” y en medio del conflicto del Gobierno con los gobernadores, el funcionario consideró que los gobernadores están mirando “un avance sobre el federalismo y la capacidad de gobernar de las provincias .

“Creo que están muy preocupados y en acción y poniendo sobre la mesa la cuestión del federalismo, los derechos federales y eso me parece que no va a redundar en un acuerdo sin discutir los recursos. La quita del Fondo de Incentivo Docente, el fondo de obra pública y las transferencias discrecionales van a hacer muy inviables a muchas provincias”, analizó.