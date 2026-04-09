Juan Grabois: “La Ley de Glaciares es poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa”

La referencia a la envenenadora de Monserrat fue uno de los picos del encendido discurso del diputado de Unión por la Patria.

Con un discurso plagado de chicanas, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois cargó contra el oficialismo durante la sesión por la reforma a la Ley de Glaciares y, entre otras definiciones que dejó, lanzó que la iniciativa “es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa”.

Además de hacer la comparación con el caso de la “envenenadora de Monserrat”, el líder de Patria Grande, dijo que el proyecto del Gobierno, apoyado por las provincias mineras, “es terraplanista y oscurantista, como algunos diputados y diputadas que piensan que la Tierra es plana y tienen fundamentos más truchos que las hipotecas de Adorni y que las criptomonedas de Milei”.

“Ustedes hipotecan el futuro de la patria”, acusó el legislador opositor, en su encendida intervención en el recinto de la Cámara baja

Juan Grabois: “Le van a poner cianuro a los pibes y a las pibas”

“Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa. Le van a poner cianuro a los pibes y a las pibas”, expresó al evocar a la famosa prestamista y asesina en serie acusada de al menos 120 cargos de homicidio y estafa en 1979.

Al entender de Grabois, “quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo” por una norma que propende a corromper a los gobernantes provinciales

“Lo que están haciendo es facilitar la corrupción, va a haber un festival Karina, un festival del 3%”, chicaneó.

“¿De verdad piensan que con el terraplanismo berreta de la Libertad Avanza va a poder hacer algo mejor que los mejores científicos del mundo?”, se preguntó Grabois.

Un rato antes, el dirigente social y político había dado la nota al ayudar a su par Adriana Serquis a sostener una maqueta interpretativa de los ecosistemas glaciares y periglaciares.

Fuente: Perfil