Juan Grabois, ante la situación social del país: “Hay un terrorismo de Estado de baja intensidad”

El referente social cargó contra la violencia institucional que ejerce el Gobierno y, además, brindó un panorama de las próximas elecciones legislativas: “Hay que ordenar la bronca y la esperanza”, expresó.

El referente social, Juan Grabois, brindó un panorama del clima social del país, tras las detenciones por el ataque a la casa del diputado José Luis Espert, y cargó contra la violencia ejercida desde el Gobierno: “Hay un terrorismo de estado de baja intensidad”, expresó.

En una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre, en el programa Minuto Uno, uno de los líderes de la oposición describió la situación actual de Argentina: “Hay un terrorismo de Estado, no como en los ’70. La utilización de medios policiales, para lastimar colegas como Pablo Grillo; medios judiciales par hostigar jóvenes muy chicas, que intimidaron al hombre duro de la Provincia de Buenos Aires, financiado por el narco más peligroso, Fred Machado”.

Además, agregó: “Vamos a representar a Mengolini, quien recibió una intimación masiva, sistemática con los organismos paraestatales, con la guita de la SIDE. Le ponen guita a un montón de trolls para que hostiguen. Y ahora llegaron un nivel superior: Inteligencia Artificial para desarrollar material íntimo y humillar a una persona. Hacerla padecer un sufrimiento, moral, psíquico y que se te va al cuerpo. Que tus hijos, tu hermano, tu familia reciba esa cantidad de odio: una foto de tu cuerpo, que mucha gente lo cree. Y el presidente sacando 40 tuits”.

En el mismo sentido, expresó: “Hay una cacería en marcha que propicia Patricia Bullrich. Espert, que es un diputado, me ofreció bala cuatro veces, va a la Justicia y se siente intimidado. Espert es un cagón, tan macho alfa no es. Amigo de un narco, cobarde: se le nota en la cara, el que no siente la vibración de la maldad que tiene ese hombre.

Por otra parte, habló del fallo de YPF contra Argentina, que ordenó al país transferir su participación del 51% en la empresa a una cuenta de custodia: “Milei entregó YPF por la impunidad del caso LIBRA en un caso grave de traición a la patria. Debe ser abogado de todos lo intereses de los argentinos, pero parece ser el embajador británico de los kelpers, o embajador americano. Es una estafa, es la criptoestafa versión hidrocarburos“, aseguró el abogado.

En cuanto a las elecciones legislativas, abogó por “organizar la bronca y la esperanza” y aseguró que “el proceso surge desde abajo, el subsuelo de la patria es el que va a cambiar todo”. Además, añadió: “Estamos en un momento de resistencia, atacar las medidas injustas del Gobierno, porque esta gente ya esta en el plano de la maldad”.

Finalmente, concluyó: “Electoralmente hay que desdramatizarlo. En Rosario no hubo unidad y ganamos las elecciones, una paliza a los libertarios. En Capital hubo unidad y perdimos. Hay que meter la mayor cantidad de diputados posibles. Hay que representar los intereses de los pibes”.