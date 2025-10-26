Jóvenes estudiantes galeses visitaron Trelew y destacaron su riqueza cultural

La delegación de Caernarfon, ciudad hermanada con Trelew, recorre la provincia y resalta el potencial turístico y educativo de la Patagonia.

Un grupo de estudiantes de 16 y 17 años de la escuela Ysgol Syr Hugh Owen, de Caernarfon (Gales), llegó este viernes a la zona como parte de un intercambio cultural. La delegación, encabezada por Sioned Glyn, desarrolla durante una semana un recorrido por distintas localidades del Valle y la cordillera.

Durante su paso por Trelew, los jóvenes visitaron el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, donde se mostraron maravillados con la imponente muestra de fósiles patagónicos y la historia que vincula a la región con los primeros colonos galeses.

El itinerario incluye conciertos, visitas a capillas históricas, casas de té y paseos por sitios emblemáticos de Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon, Puerto Madryn, Punta Tombo y Esquel. La propuesta busca fortalecer el vínculo cultural entre Gales y la Patagonia, y consolidar a Trelew como un punto central del turismo educativo e histórico.

Caernarfon y Trelew mantienen un lazo especial: ambas ciudades están hermanadas por ser la tierra natal de Lewis Jones, uno de los fundadores de la colonia galesa en Chubut.

Este intercambio reafirma esa relación y promueve nuevas oportunidades de encuentro y cooperación.