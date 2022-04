José Mourinho visitó a Diego Maradona Jr. en Nápoles

El portugués aprovechó sus ratos libres en Nápoles para recordar al astro argentino, en la ciudad que lo tiene como símbolo.

Diego Maradona Jr. subió a sus redes sociales el encuentro que mantuvo con José Mourinho, quien en la previa del partido entre Napoli-Roma, que terminó 1-1, por la fecha 33 de la Serie A, rindió tributo al mejor jugador de todos los tiempos.

“Nos abrazamos y emocionamos recordando a papá. Mourinho, amigo verdadero y leal de Diego y después de Maradona, amigo en las buenas y en las malas! Te quiero mucho como quisiste a papá“, escribió Diego Jr. en su cuenta de Instagram. El hijo del 10 posteó una foto del encuentro con el DT y la dedicatoria de puño y letra en una camiseta.

Mourinho está en Nápoles, el lugar que Maradona revolucionó en los ochenta con su talento sin igual, y el domingo visitó el santuario erigido en un rincón de la ciudad en homenaje al ídolo que falleció el 25 de noviembre de 2020.

El entrenador luso llevó un ramo de flores al santuario y lo depositó en el suelo en señal de respeto y admiración. Mourinho tuvo una buena relación con el capitán del seleccionado argentino. “Diego nunca me llamaba después de una victoria, siempre después de una derrota o en momentos difíciles. Él me decía: ‘Mou, no te olvides que eres el mejor’. Extraño las llamadas de Diego. Tenía un gran corazón”, comentó Mourinho cuando se enteró de la muerte de Diego.