José María Canale, el héroe de Lanús que soñó su épico gol jugando a la Play

El defensor paraguayo convirtió un gol histórico para Lanús bajo el diluvio del Maracaná, y confesó una increíble premonición

“De chico jugaba a la Play y decía, algún día voy a hacer un gol en el Maracaná, y acá se dio”, contó José María Canale luego de consumar el Maracanazo de Lanús, campeón de la Recopa Sudamericana por primera vez en su historia.

El central paraguayo de 29 años convirtió un verdadero golazo de cabeza en el minuto 118 de partido, devolviéndose a Lanús la ventaja global cuando faltaban pocos segundos para los penales. “Somos campeones por el grupo humano, no se achicó ante nada y ante nadie, y hoy demostramos que somos once leones que vamos al frente como león”, aseguró Canale.

Quién es José María Canale, héroe en el Maracanazo de Lanús

José María Canale Domínguez nació en Itaguá, Paraguay, el 20 de julio de 1996. Surgido de las divisiones inferiores de Libertad, también jugó para Nacional y Sol de América en su país.

En 2021 arribó por primera vez al Fútbol Argentino para vestir, en un puñado de partidos, la camiseta de Newell’s. También pasó por Godoy Cruz antes de convertirse en refuerzo de Lanús para la Temporada 2023.

José María Canale

Canale llegó a Lanús en un momento complicado del equipo que terminaría recomponiéndose bajo la conducción de Frank Darío Kudelka. Sin terminar nunca de afianzar, marchó a préstamo al Querétaro de México, donde sumó rodaje durante 2024 y terminó marginado en el primer semestre del 2025

En julio de 2025 regresó a Lanús y corriendo desde atrás se terminó afirmando en el once titular de Mauricio Pellegrino, jugando todos los minutos en los cuartos, semis y final de la Copa Sudamericana conquistada por el Granate.

El central de 29 años y 1,87 m convirtió seis goles en sus 57 partidos con Lanús, el último de ellos, un cabezazo grabado para siempre en la historia del club y el Fútbol Sudamericano.

Fuente: 442