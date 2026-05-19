José Luis Espert contrató nuevo abogado: había defendido a Schiavi en la Tragedia de Once

En paralelo a que se conozca el acuerdo de Fred Machado con la Justicia de Estados Unidos, se supo que el exdiputado contrató a Claudio Lamela. El letrado trabajó para el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, condenado por la Tragedia de Once.

José Luis Espert cambió su estrategia judicial y designó un nuevo abogado. Se trata de Claudio Lamela, un penalista con una larga trayectoria en el sector público. No es la primera vez que el profesional asume la defensa de un político en problemas: en el pasado, fue el defensor de Juan Pablo Schiavi, el exsecretario de Transporte condenado por la Tragedia de Once.

Tras un período de calma, Espert volvió a ser título de todos los medios. Luego de que se conociera que Federico “Fred” Machado había logrado un acuerdo con la Justicia federal de Estados Unidos, Javier Milei salió en defensa del economista. El presidente escribió un extenso descargo en X y habló de una “operación política y mediática infame”.

El presidente tomó la noticia de Machado para asumir la inocencia de Espert, aunque en Argentina la Justicia lo investiga en dos causas penales. Además, el empresario rionegrino no fue hallado inocente, sino que firmó un acuerdo con la fiscalía estadounidense a través del cual se declaró culpable de cometer fraude vía electrónica a cambio de que se le retirara la acusación por narcotráfico.

Más allá de lo que suceda en Estados Unidos, Lamela deberá probar que su nuevo cliente no lavó dinero. Esa es la acusación principal en las dos causas que tramitan en su contra. Una está en manos del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien debe determinar si hubo o no delito en la transferencia de US$ 200 mil que el dirigente recibió por parte de Machado. La otra tramita en Comodoro Py, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga el financiamiento de la campaña 2019, en la que Espert utilizó el avión del empresario y la camioneta blindada de su primo, Claudio Ciccarelli.

Claudio Lamela, el nuevo abogado de Espert

Los últimos defensores de Espert fueron Alejandro Freeland y Santiago Kent. Los abogados intentaron unificar los dos expedientes judiciales con el argumento de que se investigan los mismos hechos. Sin embargo, la solicitud fue rechazada en más de una oportunidad. El mes pasado, la negativa llegó desde la Cámara Federal.

Todavía no se sabe si Lamela continuará con la estrategia de sus colegas. Según su LinkedIn, Lamela tiene posgrados en Derecho Penal Económico y Cambiario y en Historia de la Ética y Desarrollo Gerencial. Además, cuenta con certificados diversos de organizaciones públicas y privadas.

En el sector público tiene una extensa trayectoria. Fue gerente de Asuntos Penales y asesor de la Presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), pasó por la Justicia Federal Penal, fue asesor en el Senado y fue secretario en el Consejo de la Magistratura.

Lamela también destaca en su CV su actividad académica como profesor de la Universidad del Salvador, la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) y la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), la institución que le otorgó a Milei el título de Doctorado Honoris Causa y Profesor Visitante.

El abogado no tiene un perfil particularmente alto. Cuando se busca su nombre en internet solo aparecen algunas declaraciones a la prensa de diciembre de 2015, cuando Schiavi fue condenado por la Tragedia de Once.

Entonces, Lamela cuestionó la sentencia y, en diálogo con TN, aseguró: “La responsabilidad de la tragedia de Once fue pura y exclusivamente del maquinista”. Además, dijo que la condena a Schiavi era “injusta” y detalló: “El tren no frenó porque hubo una persona que entró a 26 kilómetros por hora en lugar de entrar a 12 kilómetros por hora, que ni siquiera tocó bocina y que presenta una serie de características por las cuales algo le ocurrió que no pudo o no quiso frenar”.

El desembarco del exabogado de Schiavi es un giro en la defensa de Espert. Habrá que esperar para conocer cuál será su próximo paso. En principio, y después de que en La Libertad Avanza le soltaran la mano, “El Profe” volvió a ser reconocido en público por el presidente.

José Luis Espert con Claudio Lamela. | Collage





Por Giselle Leclercq-Perfil