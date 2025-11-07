Jornada de prevención del Síndrome Urémico Hemolítico en la laguna Chiquichano

Será este sábado, de 15 a 17, en la Estación de Salud. Organiza la Municipalidad, Secretaría de Salud y Escuela Para Jovenes y Adultos (EPJA 763).

Las coordinaciones de Salud e Inspecciones Generales de la Municipalidad de Trelew llevarán adelante este sábado 8 de noviembre, a partir de las 15, una jornada especial de prevención e información sobre el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) en el predio de la Laguna Cacique Chiquichano.

La actividad se realizará, en forma conjunta, con el área de Bromatología de la Provincia del Chubut y los estudiantes del Trayecto Formativo de Promotores de Salud Socio Comunitario de la EPJA 763.

Tendrá como propósito concientizar a la comunidad sobre las medidas necesarias para prevenir esta enfermedad.

Durante la jornada se distribuirá material informativo y se recorrerán los food trucks para brindar asesoramiento sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos. La propuesta se desarrollará hasta las 17, en inmediaciones de la Estación de Salud.

Qué es el SUH

El SUH es una enfermedad grave, que afecta principalmente a niños, en la mayoría de los casos por la bacteria Escherichia coli.

Se transmite a través de alimentos contaminados como carnes crudas especialmente picada, verduras mal lavadas, agua no potable, leche y jugos no pasteurizados, por contacto con agua recreativas contaminadas (sin estar adecuadamente coloradas).

Los principales síntomas: dolor estomacal, diarrea que luego se torna sanguinolenta, anemia y dificultad para orinar.