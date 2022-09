Jorge Taiana le hizo frente a los rumores de separación de Claudia Villafañe tras 20 años juntos

El productor teatral dejó en claro cúál es su actual situación sentimental con la madre de Dalma y Gianinna Maradona.

Luego de que trascendieran rumores de la separación de Jorge Taiana y Claudia Villafañe, el protagonista habló con Socios del Espectáculo y desmintió la información.

“Cuando le consulté me contestó ‘la gente dice muchas cosas pero el punto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí, yo soy así’”, leyó Mariana Brey.

Entonces, explicó por qué el productor le respondió de esa manera: “Lo que te escribí es una parte del tango de Tita Merello, fuera de todo eso no estoy separado”.

EL POSTEO DE JORGE TAIANA QUE DESPERTÓ LAS ALARMAS SOBRE UNA POSIBLE RUPTURA CON CLAUDIA VILLAFAÑE

Jorge Taiana publicó un posteo en su cuenta oficial de Instagram que despertó rumores de separación de Claudia Villafañe y hoy, después un largo tiempo, habló al respecto.

“Si a ti no te valoran, no te sientas mal, sólo significa que no estás en el lugar correcto. Los que te conocen son los que te valoran”, decía la publicación.

La misma, finalizó así: “Nunca te quedes en el lugar donde nadie ve tu valor y nunca te adaptes a lo que no te hace feliz”.

Después de mantenerse por años en un perfil bajo sobre su relación con la mamá de Dalma y Gianinna Maradona, Taiana habló y aclaró que no está separado.