Jorge Rial reapareció tras el infarto que sufrió: “Mi ángel de la guarda que no me dejó ir”

El conductor de televisión publicó una foto luego de su internación y generó tranquilidad en todos sus seguidores.

Jorge Rial volvió a aparecer en las redes, luego de sufrir un infarto cardíaco este fin de semana. En esta publicación le agradeció a los médicos y a todas las personas de la clínica que se preocuparon por él durante su internación para poder seguir mejorando día a día.

“Gracias a todos estos profesionales de la salud colombiana, hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme. Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida. Pero sobre todo agradezco la sensibilidad de cada uno. Fueron cariñosos , amables y muy humanos. Después le contaré los detalles, pero ahora es la hora de dar las gracias”, escribió el conductor de Argenzuela (C5N), contento por su evolución.

En su mensaje de agradecimiento, Jorge Rial no quiso dejar pasar el nombre de cada uno de los doctores: “Estoy en las mejores manos y en @clinica_delcountry que destaca la buena atención del sistema de salud. Y a la doctora @dra.carolinagv que estuvo en todos los detalles. Después les voy a contar de Omar, mi ángel de la guarda que no me dejó ir. En este momento, solo escribo en medio de un torbellino de emociones para recordar todos los nombres. Pero cada uno tiene un lugar en mi corazón”.

“Y al @doctorcapuya que no dudó en venir aquí a preocuparse por mi salud y por corrdinar todo ya sacarle presión a@mis hijas y a las amadas personas que estuvieron aquí. Tendré que venir más seguido a Bogota para festejar mi nuevo cumpleaños. Y gracias a todos los que se preocuparon y rezaron. Me llegó cada uno de sus mensajes”, agregó.

¿Qué le pasó a Jorge Rial?

Jorge Rial se recupera tras haber sufrido un infarto agudo de miocardio en Bogotá, Colombia, en plenas vacaciones El periodista y conductor de Argenzuela fue extubado y evoluciona favorablemente de su delicado cuadro cardíaco.

“Ya está extubado (le sacaron el respirador) con descenso de los inotrópicos (drogas para mantener la presión arterial) y buena evolución”, contó el cirujano vascular Rodrigo Salemi en Twitter, mensaje que también compartió Ángel de Brito. Horas después, el conductor de LAM (América TV) agregó: “Ahora está en la UCI coronaria ya extubado sin compromiso hemodinámico y es posible que mañana (martes 2 de mayo) sea trasladado a una habitación de la clínica”.

Citando al Dr. Guillermo Capuya, médico personal de Jorge Rial, Ángel de Brito contó que “A Rial se le practicó un cateterismo, y tuvo un cuadro hipotensivo. Jorge Es hipertenso. Pero la obstrucción hace que la sangre no fluya y x eso baja la presión. Le pusieron un stent y con eso solucionaron. Pero hay que esperar la evolución”.

Infarto agudo de miocardio

Se reanimó

Y ahora está estable. A la espera de su evolución. #LAM — ANGEL (@AngeldebritoOk) April 30, 2023

Luego, profundizó en la información: “Rial sufrió un infarto y lograron reanimarlo. ¿Qué es un pre infarto? El pre infarto se da cuando hay un funcionamiento incorrecto en el músculo cardíaco conocido como miocardio. Por lo general, dicha falla genera un dolor bastante fuerte en el pecho que se produce porque el corazón no está recibiendo la suficiente sangre, por lo que no bombea la misma cantidad al resto del cuerpo”. Y agregó: “Justamente Capuya, contó estos síntomas, que derivaron en la internación de ayer”.

“El parte de (Jorge) Rial: infarto agudo de miocardio, taquicardia ventricular. Se reanimó. Se intubó .Cateterismo cardiaco. Y ahora está estable. A la espera de su evolución”, detalló. “Lo más complicado fue la taquicardia ventricular que lo lleva al paro cardiaco (es una de las causas de muerte súbita). Es una de las arritmias más graves”, continuó.

“El equipo médico logró REANIMARLO, Después de pasar por una situación dramática, pero lo sacaron adelante. Lo reanimaron, lo sacaron del cuadro y lo intubaron. Hay que esperar la evolución, me cuentan de la clínica”, agregó de Brito.