Jorge Rial: “Me hicieron creer que era una mierda y que se me había terminado la carrera”

El conductor habló sobre su regreso a la televisión con un programa diario, en un canal de cable.

Jorge Rial está en la cuenta regresiva para volver a la pantalla de C5N con Argenzuela, un programa diario que tocará diversos temas: actualidad, política, sociedad, deportes y espectáculos. En medio de esta situación, el conductor realizó explosivas declaraciones sobre su trayectoria en los medios de comunicación.

En un mano a mano con Tatiana Schapiro para Teleshow, Jorge Rial admitió que en algún momento de su extensa carrera en los medios se sintió un “gil”: “Pensé que era una mierda, que se me había terminado la carrera. Hoy me doy cuenta de que había cometido un error, pero bueno, me lo hicieron creer y yo dejé que pasara eso“.

“Tuvieron que pasar un montón de cosas en el medio para darme cuenta de que algo en los medios hice. Hoy, cuando hablás de la televisión, no podés obviarme. Ni por Intrusos, 20 años de un programa que hoy todavía sigue. Ni por los 50 puntos de Gran Hermano“, agregó en referencia a dos de los grandes éxitos que logró en la TV.

Respecto a por qué decidió regresar a la TV aseguró que no tenía que ver con una cuestión de poder o de dinero, sino porque simplemente le gusta el medio: “Pasa que cuando vos tenés una cercanía con el poder, se mantiene más allá de dónde estés. El poder no pasa por los medios, pasa por la cabeza. Y eso nunca dejé de tenerlo. Pero no lo hago ni por el poder ni por la guita, ni por revancha. Hubo una cosa piola de reivindicación, de mis nuevos compañeros que me están conociendo y de gente de los medios. Y dije: ‘Pará. Hice una carrera importante, no soy un gil'”.