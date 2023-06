Jorge Rial hizo una fuerte advertencia a sus detractores tras el conflicto con Morena

El periodista anunció que habrá un contragolpe para aquellos que estuvieron hablando de él en los últimas semanas.

Jorge Rial advirtió a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram que está en la preparación de lo que sería el contraataque tras toda la polémica que surgió por su pelea con su hija Morena y algunas figuras del medio que le dieron espacio en la televisión.

En Socios del Espectáculo (El Trece) pusieron al aire un extracto del vivo que hizo el periodista la mañana de este viernes, donde apuntó fuertemente contra todos los que estuvieron opinando sobre su vida y paternidad en las últimas semanas: “Estoy muy bien en todo sentido, preparando el contragolpe…“.

Asimismo, Rial agregó picante: “¿Ustedes pensaban que yo me iba a quedar quieto después de todo? No, prepárense para lo que se viene. Va a ser muy fuerte el contragolpe, ya lo estoy armando. Los quiero ver a todos“.

Jorge Rial reveló si pedirá o no la tenencia de su nieto Francesco tras el conflicto con Morena: “Es una locura”

Jorge Rial enfrentó los rumores y reveló si pedirá a o no la tenencia de su nieto Francesco tras el conflicto con Morena. Según trascendió, el conductor se habría contactado con el abogado Bernardo Beccar Varela para solicitar la custodia del menor de cuatro años.

El miércoles 21 de junio, Jorge Rial se comunicó con Estefi Berardi para Mañanísima (Ciudad Magazine) y negó haber pedido la tenencia de su nieto: “No, cómo voy a hacer eso, tiene madre y padre, nunca haría eso ni se me pasó por la cabeza en ningún momento. Es una locura“.

Días atrás, Morena Rial pasó por A la Tarde (América) y mientras hablaba sobre su conflictiva relación con Jorge Rial, manifestó: “Yo tengo audios muy fuertes donde dice ‘yo te voy a sacar a tu hijo, yo me lo voy a poner en la espalda’. No es la primera vez que me lo dijo, solo que ahí lo grabó y yo lo tengo”.

A su vez, Yanina Latorre contó en LAM (América) que el conductor de Argenzuela (Radio 10 y C5N) se había comunicado con abogados para accionar y hacerse cargo de su nieto: “Jorge se está aliando con la mamá de Facundo (Ambrosioni, el padre de Francesco) y con Facundo para actuar jurídicamente sobre Morena, con respecto al nene. Va por todo. Quiere alegar que More tiene problemas emocionales para una insania, como hizo la otra vez, que le pidió ayuda a Guillermo Capuya, por eso dice todo el tiempo que quiere proteger al nieto”.