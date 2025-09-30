Jorge Rial habló tras la detención de Morena: “Mi hija no tiene coronita”

El conductor fue terminante al opinar acerca de la complicada situación judicial de su hija luego de que le revocaran la excarcelación.

Jorge Rial rompió el silencio en su programa de stream tras la nueva detención de Morena. El conductor lamentó el duro momento que vive su hija, pero consideró que lo que le sucede es producto de las malas decisiones de vida que tomó.

¿Qué dijo Jorge Rial sobre la detención de Morena?

En su programa de Carnaval Stream, pocas horas después de que su hija volvió a estar detenida por incumplimiento de medidas procesales, Jorge Rial habló del tema, expresó su dolor, pero respaldó la decisión de la justicia.

“Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena, lamentablemente no cumplió con lo que lógicamente le exigía la justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común“, comenzó diciendo.

Y agregó: “Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa para esperar el juicio hay que respetar las normas y las reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames. Porque la justicia es eso, es exactamente igual para todos y mi hija no tiene privilegios, ni los tiene, ni los pido“.

Visiblemente conmovido, Rial quiso hablar del tema ante la incómoda situación que inevitablemente se generó en los estudios del canal de stream tras conocerse la nueva detención de Morena.

“Obviamente que me duele tener a mi hija en esa situación. Ella tomó una decisión de vida teniendo alternativas, porque hay muchos que toman esa decisión porque no tienen otras alternativas“, avanzó Rial.

En este sentido, lamentó las decisiones de vida que tomó Morena que la llevaron al lugar donde está ahora: “Mi hija tenía otras alternativas, muchísimos mejores, tenía todo para elegir el camino del bien, el camino de la honestidad, el camino del estudio y eligió el camino que a mí no me gusta, que no tiene nada que ver conmigo, ni con mi hija Rocío, ni con mi nieto, ni con nadie, ni con mi familia, ni con mis amigos“.

Y sumó: “Ella tomó esa decisión, es grande, tiene 27 años, es mayor de edad, tiene dos hijos y uno asume los actos y las responsabilidades que traen esos actos“.

También hizo una autocrítica como padre: “No pude hacer más nada, hice todo lo que pude, seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión y no la pude torcer, ahí seguramente tuve cierta incapacidad“.

“Ella lo único que tenía que hacer era cumplir unas reglas básicas, que son las reglas que tiene que cumplir cualquier ciudadano. Repito, mi hija es una ciudadana más, no tiene coronita, ni quiero que tenga coronita, no pedí nada, ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir“, insistió.

Jorge Rial también rogó para que la detención de Morena sirva para que recapacite y elija a partir de ahora otros caminos en la vida: “Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño. Hasta ahora no lo hizo. Hablé recién con ella, está llorando, obviamente me duele como padre, pero me parece que es una consecuencia de sus actos“.

Y sumó finalmente Jorge Rial respecto de la nueva detención de su hija Morena: “Ojalá que lo entienda para que cuando termine esta pesadilla para ella, salga una mejor mujer, haya aprendido, pueda estar con sus hijos, pueda criarlos, pueda estudiar, pueda trabajar, pueda ser una mujer común con la diferencia de que tiene un montón de ventajas que no la supo aprovechar“.

Fuente: Exitonia