Jorge Rial habló sobre el lado oscuro del Grupo América

El conductor de “Argenzuela” contó lo que pocos imaginaban sobre el dueño del Grupo América. Mirá el video.

Jorge Rial habló de la llamada que recibió de Daniel Vila, el dueño del Grupo América, multimedio que cuenta con señales como América TV y A24 entre otras. A los segundos de haber comenzado “Argenzuela”, el programa que conduce en la pantalla de C5N, Jorge expresó: “Ayer se mezclaron muchas cosas y se armó mucha repercusión con lo que armó Daniel Vila. Ayer no di el nombre, pero tengo acá el llamado y la hora. Ahora vamos a hablar bien de eso”.

Del mismo modo, Rial confesó que él sentía que tenía una buena relación con Daniel Vila, ya que trabajó más de 20 años en América TV y lo ayudó mucho para que el canal crezca. Asimismo, la figura de C5N confesó que con lo ingresos que generaba “Intrusos”, muchas veces pagó los sueldos de la señal del esposo de Pamela David. Con el mismo tenor, sumó: “Cosa que ahora no pasa, por eso tienen el quilombo que tienen. Recién le están ofreciendo los sueldos a fines de este mes”.

Poco después, Jorge detalló cómo fue la conversación que tuvo con Daniel Vila. El periodista comentó que el empresario televisivo lo insultó de manera amenazante. Además, indicó: “En un momento me dijo ‘fracasado’. Puede ser, ‘TV Nostra’ fue un fracaso, mío y del canal. Pero durante 20 años hice un éxito con ‘Intrusos’. Yo puedo fracasar una vez, el problema es que en América fracasan 12 veces por día”. En el mismo contexto, Rial continuó:

Rial y una fuerte revelación

En medio de su descargo, el papá de More comentó que Daniel Vila le dijo que le había quitado el hambre al darle trabajo. Asimismo, Jorge se explayó: “También me dijo ‘te maté el hambre’. Una frase horrible. Vos no le mataste el hambre a nadie, me rompí el alma trabajando, haciendo uno, dos, tres programas. Eso que dijo es despectivo. Me consta que tiene ese pensamiento con todos los demás. Yo te agradezco todo, pero no me mataste el hambre”. Además, Rial cerró: