Jorge Rial fulminó a Susana Giménez: “Es mala”

Las declaraciones de Rial fueron durante la entrevista que le hizo Gustavo Sylvestre en La Cocina del Gato, cuando el conductor le preguntó a su invitado por los dichos de la diva. “Es parte del juego, cuando vos jugás, también recibís. No hay problema. No pasa nada”, minimizó Jorge en un principio.

Luego, Rial coincidió con el Gato en que Susana no había cometido un error al postear eso: “No creo que se haya equivocado, Susana no se equivoca en nada”. Envalentonado, Jorge recordó la causa judicial que Susana enfrentó hace 30 años por la compra de un Mercedes Benz 500 SE a un discapacitado, cuando le ley estipulaba que ese auto debía tener cuatro años de antigüedad para ser transferido debido a los permisos especiales de importación. Aunque fuera sobreseída en 1996, considerada víctima de estafa por parte del vendedor.

“Acordate que compró un auto trucho, ca… a un inválido. No nos olvidemos de eso. Eso no lo hacés sin querer, queriendo. El rengo le caminó cuando lo vio. No es que no se dio cuenta, sin embargo hizo que se lo lleven. Es mala Susana, ese mito de la pobrecita… Es mala”, disparó el conductor de Argenzuela.

Al final, Jorge Rial se explayó sobre la personalidad de Susana Giménez :”Cuando digo que es mala, digo que es bicha porque sino, no estaría tanto tiempo en el medio”