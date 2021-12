Jorge Rial dio positivo de coronavirus: “Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar”

El conductor usó su cuenta de Twitter para contar que tiene Covid-19 y relató sus síntomas.

El aumento de los casos de coronavirus genera preocupación en el país y en el mundo. Jorge Rial, a través de su cuenta de Twitter, contó que acaba dar positivo de Covid-19 y después en Intrusos se refirió a su estado.

“Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones”, señaló, a través de su red social el exconductor del histórico ciclo de América.

“Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta”, señaló, sobre el primer síntoma que tuvo.

“¡Por eso, sigan cuidándose y vacúnense! Por ustedes y los demás”, concluyó, contundente.

Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose y vacúnense!!! Por ustedes y los demás. — JORGE RIAL (@rialjorge) December 22, 2021

Jorge Rial habló con Intrusos dar positivo de coronavirus

En Intrusos se hicieron eco del estado de salud del conductor y Rodrigo Lussich, pocos minutos después del anuncio que hizo el exanimador del ciclo, en su Twitter contó que se mensajeó con él.

“Me lo confirmó Rial que se lo detectaron hoy a la mañana. Se ve que se hizo un hisopado rápido y que, como él mismo lo pone en su publicación, el alerta viene por la falta de olfato””, aseguró.

“Me dijo que Romina Pereiro dio negativa. Ella tuvo coronavirus el año pasado”, contó, reproduciendo las palabras de Rial.