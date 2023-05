Jorge Rial confirmó que estuvo muerto por diez minutos

El conductor detalló su experiencia tras haber sufrido un infarto.

Mientras Jorge Rial termina de recuperarse tras haber sufrido un infarto en Colombia, el conductor volvió a su programa de radio y reveló algunos detalles sobre la experiencia que vivió con respecto a su salud.

En primer lugar, el periodista confirmó un rumor que había circulado en los medios: estuvo muerto durante diez minutos y logró ser reanimado por los médicos. Rial comenzó: “Nadie está preparado para morirse. Literalmente, eso fue lo que me pasó. De hecho, en mi hoja clínica, dice ‘muerte súbita’. Estuve más o menos diez minutos (muerto). Ese fue el tiempo que estuvieron tratando de reanimarme”.

RIAL VOLVIÓ A SU PROGRAMA DE RADIO.

Y continuó: “Me dieron tres descargas eléctricas y me cag… literalmente a palos. De hecho, todavía me duele mucho la caja torácica. Omar es el nombre del enfermero que se trepó arriba mío y se negó a dejarme ir. Todavía lo cuento, pero no lo asumí. Realmente, fue terrible”.

JORGE ESTUVO MUERTO POR MINUTOS.

Después, Jorge reveló: “Hay algo, yo lo vi. Me dio fuerza. No digo que le perdí el miedo a la muerte, pero tengo una mirada distinta. Me di cuenta de que no es tan jodido, ni doloroso“.

Por último, el periodista añadió: “Para el que se va no es doloroso, es solo una transición. Todavía tengo en el cuerpo una sensación de calorcito hermoso. Tampoco quiero caer en nada místico. No es que vi a mi papá ni a mi mamá, pero sí pasaron cosas. Fue muy fuerte“.

Cómo fue el viaje sanitario en el que Jorge Rial regresó a la Argentina

Jorge Rial también habló sobre su regreso al país tras haber tenido su descompensación mientras estaba vacacionando en Colombia. Su viaje fue cubierto por todos los medios, que esperaban que el famoso periodista llegara a Argentina.

LA AMBULANCIA QUE TRASPORTÓ A RIAL CUANDO LLEGÓ A ARGENTINA.

Sobre el viaje en vuelo sanitario, contó: “El viaje fue largo en un avión sanitario, y luego estuve un día en el Finochietto para terminar con los estudios. Todo esto me tocó atravesarlo en otro país, lejos de mi familia y de mis amigos”.