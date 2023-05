Jorge Rial anunció que deja Colombia y vuelve a la Argentina

El periodista compartió un sentido mensaje mostrando la imagen del lugar en donde estuvo internado tras su descompensación

Jorge Rial finalmente se recuperó tras su descompensación cardíaca en Colombia, por la cual debió ser internado de urgencia y pasar por el quirófano para colocarle un stent.

Pese al duro panorama que debió enfrentar y que tenía un pronóstico reservado, el periodista logró salir adelante y ahora reveló que volverá a la Argentina en las próximas horas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el comunicador anunció que deja el hospital en donde estuvo internado, dejando ver una imagen de lo que fue su cama a la que definió como “campo de batalla”.

“Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde”, comenzó Jorge Rial en un extenso texto.

“Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí”, anunció sobre su próxima llegada a la Argentina.

“Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida”, cerró Rial, agradecido tras todo lo que debió pasar.

El último parte médico de Jorge Rial

Previo a la publicación en sus redes sociales, Guillermo Capuya, el médico personal del conductor que se encuentra acompañándolo y siguiendo su evolución, dio un parte sobre cómo está el conductor.

“Está bien, estoy en contacto con los médicos que lo asisten en Colombia. Me cuentan paso a paso lo que le van haciendo con lujo de detalles entre médicos, porque hay privacidad del paciente que nos gusta cuidar”.

Finalmente, Guillermo Capuya especificó que los médicos del Hospital Clínicas del Country en Colombia están muy pendientes de Jorge Rial y que cuando vuelva al país será internado para mayor seguridad y tranquilad por su recuperación.