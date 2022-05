Jorge Macri sobre los piqueteros: “Muchos son vagos que no laburan”

El ministro de Gobierno de la Ciudad apuntó contra el “clientelismo” a la hora de otorgar planes sociales. Cargó contra aquellas organizaciones y dirigentes sociales que toman de “rehén” a la gente.

En el marco de la discusión para convertir “planes sociales” en trabajo genuino, el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, salió con los tapones de punta y apuntó contra las organizaciones sociales y los dirigentes que las integran. Se refirió a ellos como “vagos que no laburan” y planteó que toman por “rehén” a la gente que necesita un ingreso para subsistir.

En sus declaraciones, Macri insistió con la idea de que las organizaciones sociales no deben intermediar en la distribución de planes a beneficiarios, algo que el Estado debe controlar y hacer directamente indicó. Remarcó que hay personas con trabajo formal que “están bajo la línea de pobreza”, quienes expresan un descontento por el otorgamiento de planes sociales: “Dicen loco estoy harto de bancar vagos que no laburan y que el Estado piense que me van a poner impuestos eternamente”, manifestó el funcionario porteño este domingo.

Para Jorge Macri, el problema radica en la “estructura burocrática informal que usa la pobreza como un negocio personal”. Por lo tanto, “muchas de las organizaciones sociales laburan de que los demás no consigan trabajo”, consideró hoy en declaraciones a Futurock. Agregó que hay destinatarios de programas sociales que tampoco “laburan”, si bien destacó que hay un sector que sí lo hace, en el marco de la economía popular, como en cooperativas.

“Esos que organizan, que llevan y traen, no laburan. Sino explicame cómo hacen para sostener esas organizaciones también. Son muchos los que viven de las organizaciones y no son las personas que están abajo, esperando conseguir un laburo”, fustigó el referente del PRO. La solución llegaría, según Jorge Macri, cuando la asistencia “llegue directo y sin intermediación” al beneficiario.

En ese sentido, el ministro de Gobierno porteño se preguntó: “¿Es más clientelar el Estado que una organización?”, al comparar el otorgamiento de planes desde el Estado y desde las organizaciones sociales. “Eso es menos clientelar que una organización social que se armó, pero no tiene niveles de trasparencia. ¿Qué transparencia tiene la elección de un líder de una organización?”, insistió Macri hoy.

Por lo tanto aprovechó para hablar de cambios en las leyes laborales. Deslizó así la posibilidad de implementar una “ley de empleo distinta”, para que los trabajadores no pierdan derechos y quienes se sumen al sistema “tienen que ser más parecido al que existe en algunos rubros como la construcción, que tiene un autoseguro de desempleo”, concluyó.