Jorge Macri claudicó y los hermanos Milei le marcan la agenda a los porteños

Las reuniones que el presidente Javier Milei y el líder del PRO, Mauricio Macri vienen manteniendo semanalmente mostraron sus frutos hoy, en la reunión que el jefe de Estado tuvo con el alcalde porteño, Jorge Macri, por el traspaso de 31 líneas de colectivos a la órbita de la Ciudad. Las conversaciones entre el jefe de Estado y el expresidente sirvieron para apaciguar los ánimos y reencauzar la gestión que venía trabada.



Con todo, el impacto fiscal para las arcas porteñas será fuerte: casi $7500 millones mensuales para que la tarifa de los colectivos no se modifique en el corto plazo. Es que el propio alcalde declaró en rueda de prensa que el principal “esfuerzo” lo está haciendo la sociedad. Jorge Macri está obligado a su vez a revalidarlo en la Legislatura. A la Casa Rosada la respalda la Ley Bases.



El jefe de Gobierno se fue de la Casa de Gobierno satisfecho, habiendo logrado una foto de trabajo con el Presidente, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con los respectivos ministros de Transporte tanto de Nación como de la Ciudad, Mogetta y Bereciartúa.

El objetivo para Nación era seguir avanzado en el ajuste de las cuentas fiscales y en la quita de los subsidios en el marco del reordenamiento de las cuentas. El mismo tiempo transfiere competencias.



En tanto que para la Ciudad, los anuncios sirvieron para mostrar gestión, empatía con las problemáticas de la clase media y “laburante” y que logró un traspaso coordinado luego de que el anuncio de del intempestivo anuncio del Gobierno de Milei.



El propio alcalde declaró que en la reunión no se habló de la coparticipación, tema que tiene en vilo a la Ciudad y que es materia de litigio en la Corte. Y es que Nación transfiere semanalmente fondos coparticipable mientras que la Ciudad reclama que sea diario, y por goteo. La definición está en el Máximo Tribunal, que hoy, se muestra distante de la Casa Rosada.

El acta Acuerdo entre Ciudad y Nación por los subsidios

1. A partir de la firma del Acta Acuerdo entre los dos gobiernos se establece una transición ordenada de las 31 líneas de colectivos, en la que el Gobierno de la Ciudad asume bajo su cargo la totalidad de los subsidios desde el primero de septiembre, haciéndose cargo de la gestión de las líneas, lo que permitirá que las tarifas de colectivos se mantengan -por el momento- en los niveles de precios actuales.



2. La Ciudad de Buenos Aires, en la búsqueda de asistir a los pasajeros que utilizan el transporte, se hará cargo también del programa Red SUBE en las 31 líneas que administrará, lo que permitirá que se mantengan los descuentos del 50 y 75 por ciento en combinaciones de viaje en esas líneas dentro de las dos horas de iniciado el primer viaje.



3. Desde la Ciudad vamos a hacer un gran esfuerzo para que la tarifa que paga el pasajero no aumente en este momento. Pero vamos a estar subsidiando el 66% del costo del boleto y eso se tiene que ir corrigiendo. Asumir desde el 1/9 el pago de la parte del subsidio que deja de pagar Nación nos obliga a postergar algunas inversiones y otros gastos.



4. Haber logrado que el traspaso sea mediante un Acta Acuerdo y no intempestivamente es un primer gran paso para seguir trabajando en la autonomía plena en otros rubros como IGJ, Justicia, Puerto, etc.

