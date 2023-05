Jorge “Loma” Ávila oficializó su candidatura a diputado Nacional, con el respaldo de Torres y Romero

“Busco compañeros que peleen y luchen como Ana Clara y ‘Nacho’”, expresó el líder petrolero, al ratificar el acuerdo con la alianza opositora. “Tenemos un plan político” para cambiar la realidad porque “no todo está bien” en Chubut. “Con el sindicato no se juega”, advirtió.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Avila, en compañía del senador de Juntos por el Cambio y candidato a la Gobernación, Ignacio «Nacho» Torres y de la diputada nacional y postulante a Intendente de Comodoro Rivadavia, Ana Clara Romero; oficializó su candidatura a diputado nacional. El acto, realizado ayer en inmediaciones a la empresa DLS, contó con la participación de una multitud de operarios, además de la presencia de referentes del PRO y de la UCR.

Ante la multitud que lo acompañó, Avila declaró que “no todo está bien en la provincia y muchas veces no es culpa nuestra, porque plata a Chubut le entra por regalías petroleras, también al municipio, a todos. Nunca nos compartieron como tiene que ser, no es culpa de los trabajadores. Tenemos un plan político y cuando vean una bandera de Petroleros, creo que el mejor ejemplo lo tenemos que dar desde nuestra casa nosotros, hablando de unidad”.

Agregó que “no tenemos enemigos, yo no busco enemigos, yo quiero compañeros que peleen, que luchen. Por eso, cuando me junté con Ana Clara (Romero), no me quedó ninguna duda de que ella va a ser la candidata a Intendente, y no tengo dudas de que la vamos a llevar a la Intendencia del Comodoro Rivadavia ni de que vamos a hacer lo mejor que tenemos que hacer entre todos”.

“Yo nací en esta empresa, y le agradezco a toda la comisión directiva y delegados que me hayan permitido hacer el acto acá, porque este era un lanzamiento de campaña mío y lo transformamos en algo global, porque pensamos que mientras los demás pelean puestos, nosotros ya tenemos una lista para ir a pelear, tenemos una conducción y tenemos un partido en cancha”, enfatizó.

Avila sostuvo que “cuando no hay dudas, cuando no hay que mirar al costado, puedo venir y mirarlos de frente y decirles a todos ustedes que viene más pelea, esto no tiene que ver con la política, tiene que ver con la institucionalidad del Sindicato, y lo dije en el último plenario, que castigaremos a cada miembro de Comisión que se equivoque y vote en contra de la resolución de este Plenario por el futuro del Sindicato”.

“Con el Sindicato no se juega y nosotros lo tenemos que demostrar con coraje, con valentía. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer de la mejor manera posible. Quiero que se lleven la tranquilidad de que no voy a renunciar al Sindicato, voy a seguir siendo secretario general por muchos años más, mientras ustedes lo decidan, porque es el pueblo el que me vota”, remarcó.

El dirigente insistió en que “vamos a defender la Cuenca, la institucionalidad, vamos a llevar a ‘Nacho’ Torres a ser gobernador, vamos a llevar a Ana Clara a la Intendencia, y yo voy a ser diputado nacional por todos ustedes, por el pueblo, por los trabajadores, y porque la doctrina me obliga a defender a cada trabajador, no importa el rubro ni el lugar que tengan, yo soy trabajador como cualquiera y voy a morir trabajando con ustedes”.

“En esta Base nací, ahora me hago diputado nacional y aquí rendiré cuentas cuando venga dentro de unos años a ver el futuro político de esta región. No tengo dudas porque Ana Clara me presentó el proyecto para discutir lo que va a ser una nueva Ley para los Yacimientos maduros y también decirles que (Claudio) Vidal encontró uno No Convencional. Si él lo hizo, ¿Por qué nosotros no podemos pensar que estamos en el medio?”, advirtió.

Para ello, consideró que “iremos por eso, pero hay que traer inversión, hay que mover políticas para lograrlo. Y no tengan duda que nosotros lo vamos a hacer. No les tenemos miedo a los empresarios, los enfrentamos, pero no para combatirlos, sino para decirles que hay que invertir en la Cuenca, quedarse a pelear y dar lucha como lo hacen los trabajadores”.

“Los trabajadores peleamos todos los días y todos los días vamos a poner el hombro. Por eso les agradezco a todos, a las empresas que vinieron, la comisión directiva, el cuerpo de delegados, la Agrupación 10 de junio, la 7 de octubre, de corazón, por el apoyo a esta que es la fórmula que va a ganar las elecciones”, cerró.

Fuente: El Chubut