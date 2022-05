Jorge Lanata: “Para mí es muy importante ganar libertad laboral”

El periodista es el nuevo invitado de Caja Negra, el ciclo de entrevistas de Filo.News conducido por Julio Leiva. Mirá el video.

Fragmentos de la entrevista:

¿Es un personaje? “Soy un 99%parecido a lo que parezco. Me llevaría demasiado esfuerzo ser otro. A medida que estoy más viejo soy más yo. Para mí es muy importante ganar libertad y trato de que eso sea así progresivamente. Todavía no soy absolutamente libre. Yo sería mucho peor de lo que soy. Sería un desastre. Una vez en mi equipo se reían porque yo dije: ‘Estoy harto de ser prudente’. Y me miraban como diciendo: ‘¡Hijo de puta!’”.

A los 55 años se enteró que era adoptado y no sintió la curiosidad como para ponerse a investigar sobre sus orígenes: “Yo no necesito a estar altura saber de dónde vengo. Yo voy, no vengo. Soy un tipo grande. No tengo un problema de personalidad. Para mí hubiera sido fácil averiguar, podría haber hablado con el intendente de Mar del Plata o el gobernador de Buenos Aires, fuera quien fuera, K o no K, no importa. Me hubieran dicho, me hubieran dado los archivos del Hospital de Mar del Plata, hubiera buscado en la fecha. Podría haberlo hecho. No tenía sentido”.

Considera que Página 12 fue un buen producto que creó: “Tuve la irreverencia de pensar que sabía hacer un diario. Irreverencia necesaria, porque quizá de otra manera no lo hubiera hecho. No sé si fue mi mejor producto porque yo después me dediqué mucho. Hay momentos de “vida D” o de “PPT” que me gustaron. El clima de algunos libros que escribí… me gustan y no te puedo decir que yo estoy solamente ahí. Fue muy divertido hacer Página. Fue muy adrenalínico y muy divertido”.

“Yo soy un liberal de izquierda. Soy liberal porque creo en el individuo frente al Estado. Y soy de izquierda porque miro alrededor y esto no está bien. Página fue un diario liberal de izquierda. Fue eso. Ahora vos me decís ¿Yo soy el mismo que a los 26? Gracias a Dios no, porque si no hubiera vivido al pedo, tengo 61. Obvio que soy distinto. Yo creo que soy más inteligente hoy que antes”, sentenció.

Respecto a sus programas televisivos que hicieron (y siguen haciendo) historia, Julio resaltó Día D y PPT. Sobre eso, Lanata destacó un momento especial en su carrera: “Cuando yo era chico… me acuerdo del final de Rolando Ribas, que estaba toda la ciudad parada justamente por eso. Yo eso no lo había visto nunca en la vida. Y después no lo volví a ver. La única vez que yo vi la ciudad parada fue con la ruta del dinero K. Cuando fue la nota con Fariña. Esa tarde estaba la ciudad parada. Yo no sé explicarte bien esto con palabras, pero es algo que se sentía en el aire. Bueno, ese día hicimos 32 puntos con un programa periodístico. Yo no pongo minas en bolas ni salto embolsado con un programa periodístico. Fue un delirio”.

El periodista reconoció que le cuesta “estar bien”: “Creo que debe tener que ver con cosas de la infancia… Cuando yo era chico, todo el tiempo mi mamá se iba a curar. Y nunca se curó. Yo nunca festejé los cumpleaños. Por eso odio los cumpleaños y las fiestas. ¿Por qué no festejábamos los cumpleaños?: ‘Porque cuando tu mamá esté mejor vamos a festejar’. Yo creo que eso me bancó bastante. La vida estaba en pausa”.

Hoy decide afrontar la vida de otra manera: “Necesito hacer un par de libros de ficción, pero tengo que estar tranquilo. Me imagino que voy a tener tiempo de hacerlo. Estoy muy enganchado con los documentales que estamos haciendo. Yo nunca hablo bien de lo que hago, pero están buenos. La temporada uno de “Hache”, que se va a estrenar este año está muy bien y la dos estamos laburando ahora en eso y va a estar bien también. No hacemos documentales típicos tampoco. Es otra cosa. Estamos buscando por ahí. En ese sentido, ya para mí la televisión abierta dejó de ser un lugar donde buscar. Hoy, para mí la tele abierta es más un laburo. Mi idea es seguir con “PPT” hasta el 23 y después levantar, pero porque estamos en el velorio de la tele abierta. La idea es hacer después solamente documentales, hacer streaming”.

“Cuando vos sos chico, perseguís y perseguís. A la noche perseguís. Lo único que a la noche es perseguir, perseguís la nada finalmente. Perseguís. Con los años, dejás de perseguir y te das cuenta que se trata de (esto parece una frase hecha, pero te juro que no lo es) que se trata de encontrar, no de buscar. Yo hice todo. Me drogué diez años duro y parejo y después dejé. También tuvo que ver con la droga de la época, no? La merca en la época de Menem era la droga de la época. Y era la droga de la productividad también. Yo encima nunca tomaba socialmente. Yo tomaba de la peor manera que se puede tomar, que es solo. O sea, es mucho más angustiante. No es que yo tomaba como un plan e igual fue una experiencia de la que no me arrepiento y fue muy interesante. Me hizo pensar muchas cosas. Fue muy interesante”.

Sobre ese momento, recordó: “Eso coincidió con un momento de mucha exposición en la tele. Aumentó mucho mi paranoia en aquel momento. El miedo a que me denunciaran. Hasta que un día me di cuenta que yo podía pararme en la pantalla y explicarle a la gente por qué tomaba. Y ahí perdí el miedo. Yo sabía que la gente lo iba a entender, que no me iban a condenar, que no iban a decir nada”.

“Tuve más amigos músicos que periodistas. Fui muy amigo de Fito, sigo siendo amigo de Andrés Calamaro y soy amigo de Chano”. Su amistad con Fito Paez fue separada por “la escena política”.

Sobre Chano, destacó: “Yo lo quiero. Es un buen chico y le cuesta salir de donde está. Yo estuve en el mismo lugar. Hasta que no entienda que tiene que salir, no va a salir. Puede venir el papá y aconsejarte que no le vas a dar pelota, te tiene que caer la ficha a vos. Primero pensás que lo puedes manejar, después te das cuenta que no, pero el que tiene que decir basta, se terminó, sos vos. Si vos no decís se terminó, todo lo demás es el pedo”.

Lanata habló de cómo le cayó la ficha a él: “Había nacido Lola. Sara me ayudó mucho. Yo me fui a internar a la escuela de Medicina de Harvard con Sarah. El detox de la cocaína es relativamente breve. Es increíble eso, porque es más la adicción psicológica que la física. El detox de cocaína te dura 15 días. Y ni se me ocurre tomar. Pero ni se me ocurre para nada. Pero te tiene que caer la ficha a vos. Vos tenés que pensarlo. Vos tenés que llevarlo adelante si no es al pedo. Por eso la internación compulsiva no existe. No sirve. Las granjas son una mentira. Todo eso te tiene que caer la ficha”.

Volviendo a su carrera profesional, Julio le consultó por las críticas recibidas respecto a que durante el kirchernismo sacaba informes todo el tiempo y que durante el macrismo no lo hizo: “Bueno lo sacamos a Quintana, por ejemplo. Primero el nivel de afano entre un gobierno y el otro fue bastante distinto. Yo no encontré a Vidal, Larreta y Macri contando guita en La Rosadita. Encontré a los hijos de Lázaro. Nosotros cuando tuvimos material lo dimos a conocer. Hay un tipo de razonamiento que es muy k, a lo mejor es muy argentino, no es solo K, pero que es como que para justificar algo tenés que decir algo malo del otro”.

De cara al próximo año electoral, Lanata fue consultado por Macri y Cristina Fernández de Kirchner: “Macri crep que fue cagón. Creo que ahora quiere revancha, aunque él diga que no. Cristina (digo esto con respeto, porque yo en algún momento hablé muy mal de ella y le dije cualquier barbaridad y después me arrepentí) no me parece una persona muy equilibrada en su manera de pensar. Es una líder política, sin duda. Es inteligente, es estratega, sabe lo que hace. Tampoco es infalible. Siempre que eligió candidatos, eligió mal. No? eligió a Boudou. Eligió a Alberto también. Es como que también se equivoca mucho eligiendo, no? Es la antítesis de Néstor. Cristina se equivoca mucho y piensa una Argentina para atrás, esa Argentina no está más”. Para destacar algo positivo de Macri, declaró: “Se sobrepuso a su propia historia. Él tuvo una relación muy complicada con Franco. Todo el tiempo trató de demostrarle que era algo que finalmente era. Pero me parece que quizás lo mejor haya sido eso, que se sobrepuso a sí mismo”.

Para el 2023 “puede terminar en Macri/Cristina”: “Puede haber una elección más parecida a la de Néstor cuando saca el 20%. Está todo muy fragmentado. La aparición de Milei es importante. Podría haber una Cristina con el veintipico, Milei con el veintipico y alguien, Manes o Mauricio con el otro 20 y pico y ahí… ¿no?”, anticipó.

Respecto a los cuestionamientos que recibió por haber invitado a Mauricio Macri a su casamiento, respondió: “Tengo 61 años… invito a mi fiesta a quien carajo se me ocurre. ¿Por qué no se callan la boca y me dejan de romper los huevos?. En un momento me psicotizaron tanto con eso que dije ‘Bueno, lo invito a Massa’. Lo conozco desde hace 30 años, como a la mayoría de los políticos. Me llevo bien con Sergio, ¿eso quiere decir que lo voy a votar?, no. Tampoco quiere decir que voy a votar a Macri. Vino Macri porque vino Macri. No sé nada. No tengo nada que explicar. Vino Macri. Punto”.

Habló sobre su casamiento y sostuvo que se casó “porque quiere a Elba”: Es divina ella, es muy inteligente. Se recibió libre de la carrera de Derecho. No tenía un mango y juntaba de dónde podía guita para sacar la fotocopia y dio la carrera libre. Es muy buena abogada, es muy sólida técnicamente en una profesión en la cual hay mucho chanta. Es linda, es hincha bolas, es cariñosa. Tengo 60, casarme a esta edad está bueno, de algún modo es decirme a mí mismo: ‘Tengo futuro’”.

Si vamos a la caja negra de la vida, contó el momento que lo convirtió en Jorge Lanata: “Cuando estábamos por sacar Página 12… yo sentía que estaba abajo del agua, sacaba la cabeza y sentía que las gotas me corrían por la cara. Capaz fue ahí”.

Hacia el final de la entrevista se abre la caja negra. Comienza un desafío inesperado. Semana a semana una figura se someterá al living para dialogar y reflexionar. Y vos, ¿te animás a recordar qué momento hizo un click en tu vida?