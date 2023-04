Jorge Ávila: “Los empresarios de la región son cobardes”

El titular del gremio de petroleros convencionales, cuestionó a las pymes que quieren abandonar la región y llevarse la maquinaria a Neuquén. Sostuvo que no les importa el personal que ayudó a que pudieran crear su capital. Ponderó las proyecciones que hay en la Cuenca del Golfo San Jorge.

“Ya no hay empresarios peleadores. Cada vez que me junto con la Cámara (de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge) me da lástima. Parece que vienen a pedir subsidios del Estado. Nosotros no entregamos subsidios. Nosotros peleamos en la cancha”. Así, Jorge Avila, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, cuestionó “el rol pasivo de algunas pymes para luchar por la actividad en la región”.

El dirigente gremial fue categórico contra algunos empresarios que buscan “deshacerse” de los trabajadores después de años de prosperidad en los yacimientos.

En diálogo con La Voz del Sindicato, el titular de petroleros convencionales ponderó el futuro de la región manifestando que las empresas que hoy tienen presencia en Vaca Muerta comenzaran a mirar los activos de la Cuenca del Golfo San Jorge. Sin embargo, se mostró en alerta ante el avance de las compañías de querer reducir personal.

“Las operadoras dicen que las pymes cobran muy caro y pretenden contratar la gente directamente, pero no miran todo el equipo que tienen las pymes. Miran otras cosas y proponen contratar gente directamente y le quieren hacer pagar a la pyme el costo social del trabajo. Es por eso que tenemos que defenderlas. No es que me guste. No podemos pretender que queden solo dos empresas en la región”, subrayó.

En este sentido, Avila puso el ejemplo de un agente que quiere dejar la región. “El empresario de Montajes Industriales me dice ‘si me pagan, toman la gente, yo me voy. No tengo ningún problema’. El tema es que el que tiene que acomodar la gente es el gremio. Si la empresa tiene 170 trabajadores, la operadora necesita 70 ¿dónde reubicamos al resto? Si me voy a dedicar a hacer eso, me pongo una pyme porque ¿para que los voy a necesitar?”, aseveró.

“La cobardía del empresario de no pelear también hace que esto pase. Se entregan. No quieren a la gente. La están dejando tirada. Muchos hacen eso porque se van con un gran negocio. Ya hicieron plata y no le importa a la gente”, criticó.

Cuidar el trabajo

El dirigente gremial sostuvo que la situación es difícil de explicar porque las personas vinculadas a la industria solo piensan en trabajar y en el bienestar de su familia, por lo que no logran ver todo lo que pasa detrás de un traspaso de una pyme a una operadora. “Los empresarios vienen y dicen ‘me voy’, pero nosotros le decimos que no se pueden ir. Se quieren ir porque no les interesa la gente, les interesa la maquinaria”, cuestionó.

Para el titular de petroleros convencionales, no hay “empresarios peleadores” en la región y manifestó que el pensamiento global de las pymes es irse de la región. “No me gusta la cobardía de los empresarios. No me gusta que me amenacen con que se van a ir: si se van a ir que haga la valija y que se vaya de verdad”, afirmó.

“Yo tengo que defender a los empresarios que se van a quedar. Se van a quedar muchos. La única manera de defenderlos es peleando. No hay otra manera”, agregó.

Asimismo, Avila pidió que el presidente de las pymes de la región se ponga al frente de los reclamos. “Si uno mira al presidente de la Cámara, Gustavo Twardowski, que hizo una gran base en Neuquén (por la empresa Petromark), pero acá todavía estamos viendo qué hacemos. Él como presidente debe insistir en que haya la posibilidad de pelear. Debe ponerse al frente de la Cámara y salir a pelear y detrás nos va a tener a nosotros. Porque si él dice lo que está pasando, nosotros vamos a acompañar este pedido. No podemos dejar que siga pasando esto (de que las operadoras quieran absorber parte del personal de las pymes) sino la mayoría de las pymes van a a pasar a la historia”, advirtió.